Princess Cruises confirma salidas desde Puerto Rico

Así es, ahora podrás zarpar a tus próximas vacaciones con Princess Cruises desde el mismo Caribe, pues confirmó el regreso al puerto base de San Juan, Puerto Rico. Desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, el Grand Princess será el encargado de llevar a los pasajeros en una aventura inolvidable por el Caribe Sur.

Esta decisión marca un hito significativo, ya que Princess Cruises regresa a San Juan después de más de una década, brindando a los huéspedes la oportunidad de explorar esta vibrante capital.

Los itinerarios de siete días, disponibles a partir del 16 de mayo, permitirán recorrer más puertos que cualquier otro crucero Princess de la misma duración en el Caribe. Desde Tórtola y San Cristóbal hasta Granada y Barbados.

Terry Thornton, jefe Comercial de Princess Cruises, agregó que este destino “sigue siendo uno de los de más rápido crecimiento en el Caribe y continúa atrayendo nuevos puentes aéreos desde mercados emisores en todo Estados Unidos, así como mercados en Europa y América del Sur, lo que lo convierte en una excelente opción para Princess. Además, hay muchas excelentes opciones para elegir una excelente estadía antes o después del crucero».

El Grand Princess, con capacidad para 2 mil 600 invitados, ofrece una experiencia inigualable con una variedad de opciones gastronómicas, comodidades exclusivas como The Sanctuary y Movies Under the Stars, y producciones teatrales al estilo Broadway en el Princess Theatre. Además, con Princess MedallionClass, los huéspedes disfrutarán de tecnología de vanguardia, incluido MedallionNet, el mejor WiFi en el mar.

Para aquellos que deseen maximizar su experiencia, Princess ofrece paquetes incluidos como Princess Plus y Premier, que brindan ahorros significativos en propinas, Wi-Fi, bebidas y más.

Para más información, visita princess.com o contacta a tu agente de viajes.