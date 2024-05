Conoce The Exotics Edition de Regent Seven Seas Cruises, viaja con todo lujo

Comparte este contenido

Regent Seven Seas Cruises te invita a disfrutar de un lujo incomparable a bordo de sus galardonados cruceros con la nueva oferta The Exotics Edition. Esta exclusiva promoción te permite ahorrar hasta un 45 % por huésped en tarifas de crucero al reservar viajes seleccionados para 2024 y 2025.

Además, en determinados cruceros dentro de esta oferta, gozarás de un programa terrestre de tres noches antes o después del crucero, permitiéndote explorar aún más los destinos exóticos que te esperan.

Así, podrás gozar de 31 viajes que van desde 10 a 25 noches. Esto te brinda la oportunidad de sumergirte en algunos de los países más fascinantes del mundo, incluyendo Asia, África y Arabia, el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, y Sudamérica.

Ya sea que elijas un viaje a bordo del Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Splendor o Seven Seas Voyager, vivirás unas vacaciones inolvidables mientras exploras lugares como Papeete en la Polinesia Francesa, Tokio en Japón, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Montevideo en Uruguay.

Viaja con Regent Seven Seas Cruises

«Nos enorgullecemos de ofrecer itinerarios inmersivos y culturalmente enriquecedores», dijo Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises. «Con excursiones en tierra gratuitas ilimitadas, comidas especiales, bebidas premium y mucho más incluido en la tarifa, un viaje Regent es la manera perfecta para crear recuerdos inolvidables en destinos de ensueño».

Esta oferta exclusiva representa una opción única para los más exigentes de experimentar el lujo a bordo de la flota más lujosa del mundo a un precio reducido.

Aprovecha esta oportunidad y reserva tu próxima experiencia con Regent Seven Seas Cruises. Para más información y conocer los términos y condiciones completos, visita este link o comunícate con un representante de ventas.