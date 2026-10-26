Princess Cruises amplía Sanctuary Collection a cinco barcos de su flota

Princess Cruises ampliará su propuesta Sanctuary Collection a cinco barcos de la clase Royal como parte de un programa de modernización de su flota. La experiencia, que debutó en Sun Princess y Star Princess, llegará ahora a Royal Princess, Discovery Princess, Enchanted Princess, Regal Princess y Sky Princess.

Sanctuary Collection reúne suites y camarotes seleccionados con áreas privadas, restaurantes exclusivos, servicios personalizados y beneficios adicionales durante el viaje.

Para Princess Cruises, esta expansión representa la primera fase de una iniciativa de varios años enfocada en ofrecer más opciones dentro de sus navíos, sin separar a los huéspedes del resto de la oferta gastronómica, de entretenimiento y de actividades disponible a bordo.

¿Qué incluye Sanctuary Collection de Princess Cruises?

Uno de los espacios centrales será Sanctuary Club, una zona exclusiva para los pasajeros que reserven esta categoría.

El área contará con espacios para descansar, zonas sociales, piscina privada, tumbonas y cabañas con sombra disponibles por un costo adicional. También habrá alimentos y bebidas junto a la piscina.

Los huéspedes tendrán acceso a Sanctuary Restaurant, con menús que tomarán referencias de los destinos incluidos en los itinerarios de Princess Cruises.

La propuesta contempla además suites y camarotes seleccionados, entre ellos nuevas habitaciones con vista al mar.

Quienes se hospeden en suites tendrán conserjería para coordinar restaurantes, entretenimiento y otros servicios a bordo.

Princess Premier estará incluido

Sanctuary Collection incorporará Princess Premier, el paquete más completo de la naviera. Este beneficio contempla bebidas premium ilimitadas, restaurantes de especialidades e informales, Wi-Fi de alta velocidad, habitaciones sin costo y entregas mediante OceanNow, entre otros.

Los pasajeros también tendrán ingreso prioritario y podrán reservar de manera preferente, además de amenidades seleccionadas en el camarote y programación personalizada durante el viaje.

Quienes ocupen una suite podrán entrar al Suite Lounge, un espacio privado con refrigerios y asistencia del conserje.

¿Cuándo llegará?

La expansión comienza con Royal Princess. Los camarotes de esta categoría ya salen a la venta para el crucero de 12 días por el Pacífico Sur que parte el 4 de enero de 2027.

Regal Princess abrirá reservaciones el 5 de noviembre de 2026, con un viaje transatlántico desde Port Everglades que sale el 17 de abril de 2027.

Discovery Princess comenzará ventas el 4 de diciembre para un itinerario de siete días por México, con salida y regreso desde Los Ángeles el 24 de abril de 2027.

Sky Princess seguirá el 10 de diciembre, con un crucero de 14 días por el Báltico desde Southampton que parte el 29 de mayo de 2027.

Finalmente, Enchanted Princess abrirá esta categoría el 17 de diciembre de 2026. Su primer viaje con la propuesta será una ruta de siete días por el Mediterráneo desde Civitavecchia, con salida el 12 de junio de 2027.