Princess, la primera naviera en ChatGPT

La IA poco a poco va penetrando en el universo de las travesías, 62 % de los viajeros afirma utilizar IA para investigar o planificar viajes, mientras que el 76 % de los líderes del sector de viajes señala que la IA podría mejorar la experiencia del cliente y la personalización. El 55 % de las organizaciones de viajes ha implementado IA o está realizando pruebas piloto para que ayude a personalizar, y 37 % de las organizaciones indica que en sus prioridades de su estrategia de IA planean acelerar el lanzamiento al mercado de funciones de personalización, según informes de Careertrainer.

El gran suceso en alta mar

Ante este prometedor escenario Princess Cruises acaba de marcar un antes y un después en la industria de los viajes. La naviera se ha convertido en la primera línea de cruceros global en lanzar una aplicación nativa dentro de ChatGPT, integrando la planificación de cruceros directamente en la plataforma de inteligencia artificial más utilizada del mundo. La experiencia ya no se reparte entre webs, comparadores y agencias. Ahora, todo ocurre en una sola conversación.

Cómo funciona

La experiencia es sorprendentemente sencilla. Al etiquetar a @princesscruises e instalar la aplicación en ChatGPT, los viajeros pueden usar un lenguaje cotidiano para explorar más de 330 destinos en 17 barcos, consultar precios y disponibilidad, e incluso empezar a planear en la misma conversación. No hay formularios interminables ni menús desplegables. Solo preguntas y respuestas.

Un viajero puede escribir: “@princesscruises muéstrame cruceros de siete noches que visiten Santorini en agosto de 2027”.

Las capacidades principales se articulan de forma clara:

• Búsqueda de cruceros por destino, fecha y duración

• Comparación de itinerarios y barcos de la flota

• Exploración de puertos, excursiones, experiencias a bordo y paquetes

• Consulta de precios y disponibilidad en tiempo real

• Filtrado según preferencias personales del viajero

Rosemary DeAragon, de OpenAI, destacó que la aplicación demuestra cómo las plataformas de IA y las marcas de viajes pueden colaborar para hacer la planificación más fluida y conversacional.

El lanzamiento no solo es una gran proeza tecnológica, es una declaración de intenciones sobre el futuro del comercio de cruceros.