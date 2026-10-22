Norwegian Bella: así será el nuevo crucero que navegará por el Mediterráneo en 2028

Norwegian Cruise Line abrió las ventas de los viajes de su próximo barco, Norwegian Bella, que comenzará a operar itinerarios de siete días por el Mediterráneo a partir de mayo de 2028.

El navío tendrá aproximadamente 344 metros de eslora, 170 mil toneladas brutas y capacidad para 3 mil 921 pasajeros en ocupación doble. Norwegian Bella será el sexto y último integrante de la clase Prima y se colocará, junto con Norwegian Aura, entre las embarcaciones de mayor tamaño de la flota de NCL.

Su temporada inaugural tendrá salidas de ida y vuelta desde Barcelona, con escalas en ciudades como Roma, Florencia y Salerno, en Italia; Marsella, en Francia; y Palma de Mallorca, en España.

¿Qué tendrá Norwegian Bella a bordo?

Uno de los espacios centrales será Ocean Heights, un complejo al aire libre distribuido entre las cubiertas 18 y 21.

Ahí se encontrarán Eclipse Racers, el tobogán acuático Bella Free Fall, The Wave y The Drop, un tobogán seco que recorre 10 cubiertas. También habrá un circuito de cuerdas, juegos tipo feria, minigolf de nueve hoyos y Moon Climber, un circuito de aventura de varios niveles.

Otro punto será Ocean Boulevard, el paseo que rodeará la cubierta ocho. Esta zona tendrá más lugares para sentarse que Norwegian Aqua y Norwegian Luna, además de jacuzzis, bar al aire libre y el área Infinity Beach con piscinas infinitas y camas de día.

Más espacios para familias y adultos

La cubierta de piscinas de Norwegian Bella será más de 15 % mayor que las de Norwegian Aqua y Norwegian Luna.

El barco tendrá Kids’ Aqua Park, dos toboganes familiares llamados The Party Slide e Infinity Loop y Horizon Park, con áreas al aire libre.

Los niños también tendrán espacios por edades. Little Explorers’ Cay estará dirigido a menores de dos a seis años, Adventure Alley a niños de seis a 10 años y Surf’s Bay funcionará como área para adolescentes.

Para adultos, Vibe Beach Club ofrecerá jacuzzis infinitos, bar frente al mar, tumbonas y camas de día.

Norwegian Bella tendrá cerca de 2 mil camarotes

Norwegian Bella contará con alrededor de 2 mil alojamientos, desde habitaciones interiores y estudios para viajeros individuales hasta camarotes con balcón. The Haven by Norwegian tendrá 159 suites en una zona de acceso restringido ubicada en la popa.

Este espacio incluirá ascensores privados, piscina infinita, dos jacuzzis, sauna al aire libre, sala fría, restaurante, bar y lounge. Los huéspedes tendrán servicio de mayordomo y conserjería las 24 horas, además de prioridad para embarque, desembarque y reservaciones.

El casco tendrá una obra de George Rose

Norwegian Bella tendrá un diseño artístico exterior creado por la artista australiana George Rose. Su propuesta utiliza composiciones botánicas, degradados y formas inspiradas en la naturaleza. Ha participado en proyectos con instituciones y marcas como STRAAT Museum Amsterdam, Nike, Instagram y TikTok.

Mientras Norwegian Bella tendrá su base en Europa, Norwegian Aura operará en el Caribe. Ambos barcos se construyen en el astillero italiano Fincantieri y compartirán varias de las experiencias más recientes desarrolladas por Norwegian Cruise Line.