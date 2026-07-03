2 exclusivos hoteles aislados emergen

Te aseguramos que, en cuanto descubras estos hot spots que abrieron este verano, querrás hospedarte en ellos para alejarte de las rutas turísticas convencionales y saturadas.

Escocia estrena refugio remoto

La marca de lujo Dunton cruza el Atlántico y estrena su primera joya europea en las místicas Tierras Altas escocesas. Se trata de Kilchoan Estate, un imponente santuario de 13 mil acres escondido en la península de Knoydart. Rompe con los esquemas del hospedaje convencional al ofrecer un aislamiento absoluto, ya que solo es posible acceder a la propiedad a pie o navegando en barco.

Retiro de lujo

El complejo cuenta con cinco exclusivas cabañas de piedra y madera que fueron minuciosamente restauradas por el reconocido estudio londinense Waldo Works. Más allá del confort de sus habitaciones, el diseño del lugar invita a disfrutar de la relajación gracias a jornadas de bienestar en un spa equipado con sauna y estudio de yoga. Las mañanas se reservan para explorar el entorno mediante caminatas guiadas por la montaña, practicar kayak en el mar y natación en aguas abiertas, mientras que las noches regalan uno de los cielos estrellados más limpios y oscuros de toda Gran Bretaña.

La propuesta se eleva a otro nivel gracias a un ambicioso programa de cocina de temporada liderado por el chef Jamie Smart. Rinde homenaje a los productores locales mediante platillos memorables que destacan ingredientes frescos como las vieiras recolectadas a mano, venado a la parrilla y pescados ahumados en la propia finca.

El nuevo tesoro del Adriático

El debut más esperado del continente europeo llega de la mano de Banyan Tree, que ha transformado una imponente fortificación del siglo XIX en un idílico refugio de ultralujo. Mamula Island se presenta como un destino único, ubicado en un islote aislado justo a la entrada de la Bahía de Kotor, en Montenegro. Este espectacular complejo de solo 32 habitaciones ofrece a los viajeros una vivencia de máxima privacidad donde el mar y el cielo se funden en el horizonte. Integra un spa de clase mundial que despliega tratamientos terapéuticos tradicionales basados en plantas, aceites locales y terapias curativas.

Vacaciones memorables

El diseño interior respeta el pasado arquitectónico de la fortaleza combinando piedra natural, latón envejecido y roble macizo con un interiorismo de vanguardia. La experiencia de exclusividad inicia desde la llegada, ya que el acceso al hotel se realiza únicamente mediante un traslado privado en barco o un viaje en helicóptero. Sus suites integran ventanales de suelo a techo, terrazas privadas y vistas panorámicas hacia las aguas turquesas del Adriático, este hotspot se corona como el santuario de desconexión por excelencia para el verano.

La oferta se enriquece de forma extraordinaria con un programa culinario de alto nivel distribuido en conceptos gastronómicos diferenciados. Los huéspedes pueden disfrutar de platillos frescos de mariscos en el restaurante de diseño central, deleitarse con sabores de la tierra frente al mar o relajarse con cócteles artesanales en un íntimo bar clandestino bajo las estrellas.

¿Cuál de los dos fue tu favorito?