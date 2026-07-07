Hoteles que respiran con vida propia

El sector hotelero global está experimentando una metamorfosis silenciosa pero profunda. Hoy en día, colocar una planta tropical en el vestíbulo o colgar un cuadro con paisajes ya no es suficiente para impresionar al viajero contemporáneo.

La respuesta de la industria ante la demanda de bienestar es la hospitalidad biofílica, que va más allá de ofrecer un lugar para alojarse consiste en diseñar espacios que fomenten sutilmente bienestar al tiempo que brindan conexiones con el entorno natural. En pocas palabras, es una estrategia de arquitectura e interiorismo que vincula con el mundo natural de forma armoniosa.

Beneficios contundentes

Este enfoque va mucho más allá de la decoración. Las ventajas del diseño biofílico en la hostelería son cuantificables y de gran alcance, impactando a huéspedes, personal y hasta los resultados financieros:

Al incorporar elementos naturales como la luz natural, plantas y fuentes de agua, los hoteles pueden mejorar el estado de ánimo y favorecer la recuperación de la concentración.

Este tipo de diseño fomenta la atención plena y ayuda a los huéspedes a generar una reducción notable en sus niveles de estrés. Lo mejor, se sienten revitalizados y logran un descanso de mayor calidad.

Las habitaciones con vistas al agua o con orientación al jardín pueden generar ingresos adicionales de hasta un 18 %, y el diseño biofílico puede incrementar las tarifas de las habitaciones en un 23 %, de acuerdo con ET Hospitality.

Un estudio realizado en más de 12 mil hoteles demostró que aquellos con importantes características de bienestar lograron un aumento del 108 % en los ingresos totales por habitación disponible, según reportes de Economic Times.

No solo beneficia a los huéspedes, al exponer al personal a la luz natural, la vegetación y el aire fresco suele reducir el estrés laboral hasta en un 40 % y mejorar la función cognitiva en un 26 %, detectó un artículo publicado en Science Direct.

Tres modelos biofílicos en la hostelería

Si quieres disfrutar de estas opciones excepcionales para hospedarte, apuesta por:

Conexión directa

Forest Holidays en Glentress Forest, en la región de Scottish Border

Usa el diseño biofílico para hacer sentir mejor a los huéspedes. Las terrazas de las cabañas fueron cuidadosamente iluminadas y colocadas de tal forma que fomentan experiencias inmersivas en la naturaleza. Igualmente, se cuidó la perspectiva de los espacios para que, al sentarse en un banco, logren contemplar la magia de la naturaleza a través de una ventana.

Oasis urbano

El célebre PARKROYAL COLLECTION Pickering en Singapur

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Opera bajo este principio como un auténtico “hotel en un jardín”. Su diseño incluye jardines elevados en múltiples niveles y sinuosas terrazas, asegurando que cada habitación ofrece una vista directa a la naturaleza. El aire limpio y las vistas verdes forman parte de la rutina diaria de cada visitante.

El Hotel Jakarta Amsterdam

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Conecta a los huéspedes con la naturaleza a través de una enorme estructura de madera de energía neutra, un encantador jardín interior que expande hacia las alturas con imponentes palmeras y plantas exóticas. Además, el edificio de nueve pisos utiliza madera y bambú combinadas con una fachada de cristal que inunda de luz natural y brinda panorámicas al río IJ, para crear esa esencia biofílica.

Esta es una nueva forma de acercar a los huéspedes a la naturaleza para fomentar la desconexión digital e invitar a la relajación.