Postales de invierno en Quebec
Cada rincón, cada experiencia y cada bocado te invita a detenerte, respirar profundamente y disfrutar de la magia del invierno. Si eres amante de los viajes que combinan cultura, lujo, gastronomía y aventura, este destino es el lugar perfecto para vivir el verdadero espíritu de la temporada.
No te los pierdas
Incluye en tu itinerario algunas de nuestras sugerencias, para que tus vacaciones y tus fotos dignas de una postal, sean totalmente excepcionales.
- Transpórtate a un pueblito alemán, sin salir del continente americano, con solo visitar su Mercado Navideño Alemán, ubicado en el corazón del Viejo Quebec, te da la bienvenida con más de 90 kioscos decorados al estilo europeo. Prueba delicias típicas como pretzels, salchichas alemanas bratwurst asadas a la parrilla. Por supuesto, acompañados de una taza del famoso Glühwein, que es un vino caliente especiado.
- Como prometimos escenas dignas de una postal, dirígete a la Catedral de Notre-Dame de Quebec para admirar el nacimiento de tamaño natural, hasta el 4 de enero. La entrada es gratuita.
- Si disfrutas la adrenalina, deslízate en los icónicos trineos de la Terrasse Dufferin, a velocidades de hasta 70 km/h. Este histórico deslizadero, considerado uno de los más antiguos en su tipo, se encuentra estratégicamente ubicado frente al majestuoso Château Frontenac, ofreciendo una vista panorámica excepcional del río San Lorenzo.
- Muy cerca se encuentra el Hôtel de Glace, una parada obligada, completamente, construido con 3 mil bloques de hielo y 35 mil toneladas de nieve; el único en su tipo en Norteamérica. Aquí podrás disfrutar de una exquisita comida de tres tiempos en el restaurante Fairmont Château Frontenac; para el Año Nuevo servirán una cena de cinco tiempos con maridaje de vino y música en vivo. Pero, si sólo quieres disfrutar de una copa, su bar de hielo te espera con vibrantes bebidas, servidas en copas de hielo. Los sábados hay un DJ.
- La diversión inicia tres días antes del Año Nuevo en el Festival Toboggan, una celebración de música electrónica, en el corazón de la ciudad. Del 29 al 31 de diciembre, durante el día, podrás disfrutar de películas navideñas clásicas en una pantalla gigante, mientras que por la noche, acogedoras áreas con calefacción, bares y música en vivo con DJs internacionales invitan a bailar y disfrutar bajo las estrellas. En escenario SiriusXM se presentarán, entre otros, SIDEPIECE, Dillon Francis y Frank Walker, entre otros.
- Para recibir al Año Nuevo, el lugar ideal es la Place de l’Assemblée-Nationale es una experiencia inolvidable. Esta icónica plaza, situada frente al impresionante edificio del Parlamento de Québec, se transforma en el corazón de las festividades con luces, música y un ambiente vibrante.