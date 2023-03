Piloto cambia trayectoria de vuelo… ¡para mostrar a sus pasajeros una aurora boreal!

Las auroras boreales son fenómenos naturales que, aunque están bien localizados, es difícil predecir en qué días podrán ser apreciados, aún para los locales. Por eso, cuando un piloto de EasyJet se enteró que estaba ocurriendo este hermoso juego de luces, decidió cambiar su trayectoria de vuelo para permitir a sus pasajeros presenciar este maravilloso espectáculo.

El vuelo, que estaba planeado de Islandia a Reino Unido, realizó una vuelta en “U” hacia el mar del Norte, dejando ver a los viajeros, de ambos lados del avión, el espectacular evento.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo

— Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023