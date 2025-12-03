¡Ojo! Con el Küssnacht Klausjagen

Un estruendoso disparo, a las 20:15 horas del 5 de diciembre en Küssnacht marcará el inicio de una de las tradiciones más antiguas en Europa, el Klausjagen o cacería de San Nicolás. Bajo un silencio inusitado, casi 30 mil espectadores aguardan a que inicie la procesión realizada, solemne y luminosa, efectuada por casi 1 mil 500 lugareños.

Secuencia simbólica

La procesión se centra en una secuencia rítmica:

Inicia con los Geisselchlöpfer chasqueando sus látigos, abren la caminata para despejar las calles y ahuyentar los malos espíritus.

Les siguen los Iffelen, hombres que portan linternas gigantes, infuln, de hasta 2.5 metros de altura, de papel maché con diseños de filigrana que producen un río surrealista de luz flotante.

El momento culminante es el arribo de Samichlaus, vestido con túnica y mitra, montado en un caballo blanco y bendiciendo a la multitud, con cuatro asistentes encapuchados que reparten dulces a los niños.

Enseguida una banda de música interpreta la canción de Klaus.

Finaliza con los trychler o campaneros vestidos con abrigos y sombreros oscuros, sus campanas y cuernos de vaca (hornbläser) producen un sonido profundo y rítmico para alejar a los malos espíritus.

Esta tradición tiene sus raíces en rituales paganos invernales pre cristianos. Su objetivo es ahuyentar a demonios y pedir protección contra la oscuridad del invierno con ruidos fuertes y aterradores.

El complemento perfecto

Hay más por hacer en Küssnacht, en Suiza, para que tu travesía sea excepcional:

Disfruta del musical navideño “E Stärn so schön, en la iglesia Católica Romana, el 13 de diciembre.

El 12 de diciembre pasa agradables momentos gracias al dúo teatral Fischbach.

Haz un recorrido cultural por dos de sus emblemáticos tesoros: Lea Hohle Gasse (callejón hundido) y la Capilla Tell.

Visita el Museo de Historia, que incluye artefactos prehistóricos en sus exposiciones.

En Lucerna, muy cerca puedes explorar los mercados navideños

El teleférico Seebodenalp, te llevará al mirador para realizar caminatas o esquiar entre abetos escarchados.

Opta por un crucero que te permitirá admirar el paseo del lago de Lucerna.