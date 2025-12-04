Festival de Luces Zacatecas 2025: fechas, atractivos y todo lo que podrás disfrutar

El Festival de Luces Zacatecas 2025 inició oficialmente y la capital ya mostró el ambiente festivo que caracteriza a esta temporada. Durante varias semanas, hasta el 6 de enero en 2026, los puntos más representativos del Centro Histórico permanecerán iluminados con instalaciones, figuras y estructuras que crean un recorrido ideal para visitar en familia.

El arranque reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos que se congregaron en el Centro Histórico para presenciar el encendido de adornos y espectáculos que marcan el inicio de la celebración. La Banda Sinfónica del Estado acompañó el momento clave: la iluminación del monumental Árbol de Navidad en la Plaza de Armas, punto central del evento.

Festival de Luces Zacatecas 2025

Alrededor del árbol se instaló la tradicional Villa Navideña, integrada por casi 20 establecimientos locales que tienen alimentos, bebidas calientes, postres y productos propios de la época. El carrusel iluminado y una cabaña navideña tipo café–restaurante añadieron espacios para descansar, convivir y tomar fotografías en escenarios con luces cálidas y decoración temática.

La experiencia se extendió también a la Villa Alameda, donde cientos de visitantes disfrutaron de la oferta gastronómica de temporada, bebidas tradicionales y un ambiente que refuerza la esencia navideña. Esta zona se convirtió en uno de los puntos favoritos del público por su combinación de antojitos, música y comercios decorados.

Otro de los atractivos principales del Festival de Luces Zacatecas 2025 es la gran rueda de la fortuna ubicada en el Centro Histórico. Desde lo alto hay una vista panorámica del show y de la ciudad completamente iluminada, convirtiéndose en un sitio ideal para tomar fotos familiares.

Con esta edición, la entidad refrenda su compromiso por ofrecer un entorno seguro y accesible para quienes buscan vivir la Navidad en un sitio lleno de tradición y convivencia. Ya abrió sus puertas y espera a visitantes locales, nacionales e internacionales para disfrutar semanas de luz, color y celebración.