¡Nueva York invita a los mexicanos a redescubrirla!

NYC & Company, a través de Chris Heywood, vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Globales, y Makiko Matsuda Healy, directora general de Desarrollo del Mercado Turístico, llevó a cabo su primer evento presencial en México desde inicios de la pandemia en un desayuno con diversos medios de comunicación mexicanos para presentar el tema “NYC Reawakens”, esto con el apoyo del equipo de Brands Travel liderado por Carlos Ulibarri quien también se encontraba presente.

“A medida que la ciudad de Nueva York despierta y damos la bienvenida a una multitud de nuevas aperturas y desarrollos, es gratificante estar en México, que esta urbe cuenta con una gran infraestructura hotelera y gastronómica de clase mundial, atracciones y vivencias únicas que hacen a este destino tan especial” dijo Chris Heywood.

Fue la CDMX donde decidieron hacer su primer viaje pospandemia por la importancia del sector mexicano, por lo que dieron a conocer 10 experiencias para disfrutar este año 2021 algunas de ellas son:

Shopping. Harry Potter Nueva York, la primera tienda insignia oficial abre en Flatiron, tendrá la mayor elección de productos del famoso mago y Animales Fantásticos. The RealReal en Cobble Hill de Brooklyn, ofrece diversos artículos a una fracción del precio original. Century 21, después de su cierre el año pasado, se espera que para finales de este regrese.

Nuevas atracciones y recorridos. Summit en One Vanderbilt, el mirador más nuevo de la ciudad y situado en el piso 59. Family Thrill Roller Coaster en Coney Island, con una altura de más de 20 m y una velocidad de más de 54 km por hora. La experiencia FRIENDS con actividades interactivas tal como en la famosa serie.

Exposiciones. El MoMa exhibirá más de 200 obras en papel y pinturas al óleo de Paul Cézanne del 6 de junio al 25 de septiembre. En el Guggenheim se encuentra la famosa pintura “Mural” de Pollock, que marcó un momento crucial en el estilo del artista. El Jardín Botánico de Nueva York estrenó en abril “Cosmic Nature” de Yayoi Kusama con dos novedosas e impresionantes esculturas al aire libre, infinity rooms y plantaciones de flores.

Hoteles. The Fifth Avenue Hotel – New York City a pasos del Madison Square Garden tendrá un techo en el vestíbulo de 9 m, un salón de baile de 1 mil 524 m con una cubierta de 6 m de alto, restaurante y una bóveda de banco convertida en bodega. Virgin Hotel, contará con 500 habitaciones, piscina y bar en la azotea. Aman New York Hotel estará en el corazón de Manhattan con 83 habitaciones, 22 residencias privadas, spa de tres pisos, piscina cubierta, terraza con chimenea y más.

Restaurantes. Melba’s Mussels, un lugar de mariscos en South Harlem con mejillones inspirados en Sophia Loren y Frida Kahlo. Se asemeja al Bombay de finales de los años 30 y ofrecerá platos indios.

Paseos marítimos. Little Island, el jardín botánico de más de 9 mil m2 tendrá más de 350 especies de árboles, arbustos, flores y un anfiteatro de 700 asientos. NYC Ferry añade rutas y paradas como la de Staten Island hasta el bajo y West Side Manhattan; Coney Island al Bajo Manhattan.

Eventos. El Empire State celebra 90 años por lo que tiene varias actividades de festejo durante el año. Este año es el 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, por lo que habrá un tributo de luces por aquellos que perdieron la vida así como programación adicional que se anunciará próximamente.

Convenciones y reuniones. El Centro Jacob K. Javits actualmente sirve como centro de vacunación pero ha terminado una ampliación de 1.2 millones de pies cuadrados por lo que aumentó su capacidad de salas de reuniones cinco veces.

Aeropuerto. La Terminal B del Aeropuerto LaGuardia ha sido rediseñada con 35 puertas, pasillo central, estacionamiento, cuatro instalaciones de arte permanente y por supuesto más de 50 tiendas como Shake Shack y FAO Schwartz.

Tren. Penn Station se expande, Moynihan Train Hall tiene una espectacular sala con tragaluz de 92 pies, señalización de última generación y exhibiciones de información.

La misión de ventas híbrida de NYC & Company englobó además del desayuno con medios, ventas virtuales, reuniones individuales, exhibición de destinos y un evento comercial presencial y digital para touroperadores con selectos invitados donde además se les ofreció una experiencia gastronómica.

“Con casi medio millón de visitantes desde México a la ciudad de Nueva York en 2019 y los viajes de placer mexicano ya reiniciando, es de vital importancia que involucremos al consorcio de viajes ahora. Estamos muy orgullosos de llevar a cabo nuestra primera misión de ventas híbrida en este importante mercado” comentó Makiko Matsuda. NYC & Company espera

recuperar casi la mitad de las visitas para 2021.

Recordemos que para ingresar a EE.UU. no se necesita hacer cuarentena pero sí se requiere una prueba de COVID-19 con resultado negativo, realizada dentro de los 3 días anteriores a la salida del vuelo, o un documento de recuperación de una infección por coronavirus dentro de los últimos 90 días.

Desde el 19 de mayo NYC tiene negocios abiertos al 100 % de su capacidad con distancia social y tomando en cuenta las nuevas pautas de los CDC, las personas vacunadas ya no están obligadas a usar cubrebocas en ciertos lugares aunque en sitios como transportes públicos sí lo es.