El panorama global de cruceros

La industria de cruceros se muestra robusta con 37.2 millones de pasajeros en 2025 y una proyección que superará los 40 millones.

Así es. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, señaló que en 2026 cuenta con 325 cruceros miembros y 80 nuevos proyectos, que generarán un impacto de $198 mil millones de dólares y 1.8 millones de empleos mundiales.

Se aprecia un relevo generacional, pues un tercio de los viajeros son menores de 40 años, asegurando clientes a largo plazo. La fidelización marca un hito histórico, pues casi el 90 % de los cruceristas planea volver a navegar, a un nivel jamás registrado.