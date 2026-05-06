Regent Seven Seas Cruises lanza Viajes Legendarios 2028-2029

Regent Seven Seas Cruises presentó su nueva colección Viajes Legendarios 2028-2029, una propuesta dirigida a quienes buscan recorridos largos y una forma distinta de explorar el mundo. La oferta incluye tres itinerarios conocidos como Grand Voyages, con duraciones que van de 61 a 101 noches.

Estos viajes de Regent Seven Seas Cruises abarcan varios continentes, con rutas que conectan Europa, Asia, Australia y otras regiones. Entre los destinos incluidos destacan ciudades como Ámsterdam, Lisboa, Atenas, Bali y Sídney, además de múltiples escalas con excursiones terrestres sin costo adicional.

¿Qué incluyen los Viajes Legendarios de Regent Seven Seas Cruises?

Cada itinerario integra beneficios diseñados para facilitar la experiencia desde el inicio. Los pasajeros cuentan con una noche de hotel previa al embarque, cena incluida, eventos en tierra y servicio de traslado de equipaje puerta a puerta.

A bordo, la propuesta de Regent Seven Seas Cruises se basa en un esquema todo incluido. Esto contempla restaurantes de especialidad, bebidas premium, minibar en suite con reposición diaria y servicio de lavandería sin límite. También se incluyen créditos para llamadas y un obsequio conmemorativo.

Las excursiones en cada puerto forman parte del paquete, lo que permite conocer cada destino sin costos adicionales. Este modelo busca que los viajeros organicen su tiempo con mayor flexibilidad durante el recorrido.

Tres rutas para explorar el mundo

La colección inicia con “Grand Pathways of Europe”, un viaje de 101 noches a bordo del Seven Seas Mariner. Parte desde Barcelona hacia Ámsterdam y recorre destinos como Valencia, Burdeos, Islas Británicas, Islandia y Escandinavia.

Otra opción es “Grand Hemispheres Journey”, también de 101 noches, que zarpa desde Atenas hacia Auckland en el Seven Seas Explorer. Este itinerario incluye África Oriental, Medio Oriente, el sudeste asiático y varias islas del Pacífico.

El tercer recorrido es “Grand Silk Seas Passage”, con 61 noches a bordo del Seven Seas Splendor. Parte de Tokio hacia Hong Kong y contempla destinos en Japón, Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia.

Una propuesta basada en el tiempo y la experiencia

De acuerdo con Regent Seven Seas Cruises, este tipo de viajes responde a una tendencia donde el tiempo disponible se convierte en un factor clave para los viajeros. Estancias más largas permiten conocer cada destino con mayor detalle y sin itinerarios acelerados.

Las reservas para la colección Viajes Legendarios 2028-2029 estarán disponibles a partir del 29 de abril de 2026, con opciones que cubren diferentes rutas y estilos de viaje dentro de la oferta global de la compañía.