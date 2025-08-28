Mundial 2026 en Miami: Estos son los lugares imperdibles que debes visitar

A nueve meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, las ciudades sedes ya se preparan para recibir a millones de aficionados de todo el mundo. En el caso de EE.UU., Miami será una de las ciudades clave, con siete partidos programados como parte de los 104 encuentros del torneo que contará por primera vez con 48 selecciones nacionales.

De acuerdo con la FIFA, el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, albergará cuatro duelos de fase de grupos, además de un duelo de octavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer lugar del torneo.

Este recinto con capacidad para más de 65 mil espectadores, ha sido sede de eventos de gran magnitud como la Fórmula 1, varios Super Bowls y conciertos internacionales. Durante la Copa FIFA, será un punto clave para los aficionados que deseen vivir la emoción del fútbol en un ambiente de clase mundial.

Las fechas de los partidos en EE.UU. son:

Fase de grupos: 14, 16, 18, 20, 23 y 25 de junio de 2026

Octavos de final: 29 de junio y 1 de julio

Partido por el tercer lugar: por confirmar

¿Qué ofrece Miami a los visitantes durante el Mundial 2026?

Además del fútbol, quienes visiten el destino durante el torneo podrán disfrutar de una amplia gama de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Miami Freedom Park

Está previsto que para 2026 abra sus puertas, es un complejo con 58 hectáreas de parques públicos, zonas verdes, un centro tecnológico, tiendas, restaurantes y un nuevo estadio para el Inter Miami. Será uno de los nuevos atractivos urbanos de la ciudad.

Eventos deportivos adicionales

El calendario deportivo de Miami en 2026 también incluye eventos destacados como:

Clásico de invierno de la NHL: Florida Panthers vs. New York Rangers, el 2 de enero en el LoanDepot Park

Clásico Mundial de Béisbol: del 6 al 17 de marzo, también en Miami

Experiencias interactivas

Topgolf Miami: una experiencia de golf para todos los niveles, con tecnología inmersiva, comida y bebidas en un ambiente ideal para grupos.

Calder Casino: ubicado en Miami Gardens, ofrece juegos de mesa electrónicos, tragamonedas y una sala de cartas con opciones como Ultimate Texas Hold ‘Em y Three Card Poker.

Gastronomía local

Entre los lugares recomendados destaca We Shuckin Southern Eatery, un restaurante con temática de los años 60 y 70, especializado en comida sureña casera, con ingredientes locales y un ambiente nostálgico.

Espacios al aire libre

Para los amantes de la recreación, el Parque Walt Frazier, en Carol City cuenta con senderos, canchas de baloncesto, campo de béisbol y áreas verdes ideales para pasar el día en familia.

Con una agenda repleta de eventos deportivos, atracciones culturales y opciones gastronómicas, esta urbe se perfila como uno de los destinos más atractivos en el marco del torneo 2026. Ya sea para asistir a los encuentros o para disfrutar del ambiente internacional que rodea el torneo, la ciudad promete dar una experiencia inolvidable para locales y visitantes.