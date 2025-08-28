Bimbo Global Race 2025 invita a correr en CDMX: ¿Dónde será y cómo participar?

¿Te gusta correr? Prepárate, porque una de las empresas panificadoras más grandes del mundo, llevará a cabo la Bimbo Global Race 2025. En esta carrera, cada participante ayudará a donar 20 rebanadas de pan, que la empresa entregará a Bancos de Alimentos en distintos países.

El evento se realizará en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz, así que, si vives en alguna de estas ciudades, podrás sumarte a esta competencia con causa. Antes de inscribirte, toma en cuenta que habrá dos categorías: varonil y femenil, y los participantes podrán elegir tanto la distancia como el horario que deseen.

Los recorridos y horarios del evento deportivo son:

6:30 a.m. – 5 km

7:00 a.m. – 10 km

8:30 a.m. – Caminata recreativa 3 km

La prueba de resistencia de 10 kilómetros tendrá una duración de 1 hora con 45 minutos, mientras que la de 5 kilómetros durará 50 minutos. Por lo que, se recomienda llegar con anticipación al evento y seguir las indicaciones del personal organizador para evitar cualquier imprevisto.

Al término del desafío atlético, se premiará a los tres primeros lugares como ganadores absolutos en la extensión de 10 km, tanto en la rama varonil como femenil. Además, se otorgarán trofeos a los 3 primeros lugares de cada Categoría, en las distancias de 5 y 10 km y en ambas ramas varonil y femenil.

¿Cuándo y dónde será la carrera Bimbo Global Race?

El circuito de running se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre de 2025. El punto de salida y meta será el Monumento Estela de Luz, ubicado en calle Lieja 270, esquina con avenida Paseo de la Reforma, en Bosques de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

En el caso de Veracruz, la salida y meta estarán situadas en el Malecón, justo frente al Hotel Emporio, en Paseo Insurgentes Veracruzanos del Malecón 244, Centro.

En Guadalajara, la carrera se llevará a cabo en el Centro Comercial Andares, sobre Paseo Andares, en Blvd. Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco. Para los corredores de Puebla, el punto de encuentro será a un costado del Parque Jardín del Arte, en Calle Sirio s/n, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Centro Comercial Puebla, C.P. 72194, Heroica Puebla de Zaragoza.

Mientras que, en Monterrey, la salida y llegada estarán colocadas frente a la Grúa Portal, dentro del Parque Fundidora, en Adolfo Prieto s/n, Col. Obrera.

¿Cuánto cuesta?

El costo de inscripción para la competencia de 5 y 10 kilómetros es de 470 pesos, mientras que la caminata de 3 kilómetros tiene un precio de 240 pesos.

La inscripción incluye número de participante, playera conmemorativa por el décimo aniversario, medalla al finalizar el evento deportivo y kit del corredor.