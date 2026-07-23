Monarcas de la hospitalidad gracias a experiencias

La industria del hospedaje en Norteamérica está superando sus propios estándares. Según la 30ª edición anual del Índice de Satisfacción del Huésped Hotelero de Norteamérica 2026 de JD Power, el sector ha registrado un repunte masivo.

Huéspedes más felices que nunca

La satisfacción general de los usuarios escaló 13 puntos en una métrica de mil, para lograr un récord de 665 puntos globales. Lo más sorprendente, ocurre en un contexto donde las tarifas diarias promedio incrementaron un 1 % interanual, demostrando que los viajeros están dispuestos a pagar más si la experiencia cumple con sus expectativas.

¿Qué genera estos resultados?: Las interacciones cálidas de parte del personal, además de respuestas rápidas ante sus peticiones. Excelentes opciones gourmet y de coctelería. Mejoras no sólo en las habitaciones, sino también en otras áreas del hotel.

Indicadores clave

El estudio expone cómo los antiguos lujos se han convertido en exigencias básicas. El uso de pantallas inteligentes con plataformas de streaming en cuartos subió al 62 %, con una disponibilidad del 74 % en propiedades.

Paralelamente, las prioridades de bienestar han ganado terreno:

La limpieza diaria de habitaciones es fundamental para el 46 % de los encuestados.

Seguida por estaciones de agua purificada con un 30 %.

Acceso a centros de acondicionamiento físico con un 21 %.

Mientras que la inteligencia artificial debuta con fuerza, transformando la fase de reservaciones bajo el liderazgo de la generación Y y Z, quienes representan el 49 % y el 23 % de los usuarios de estas herramientas.

Cuadro de honor

La consistencia operativa ha premiado a marcas que repiten liderazgos anuales en sus respectivas categorías de negocio:

En el podio principal, detrás del arrollador éxito de The Ritz-Carlton en el sector de superlujo, Kimpton se corona en la gama alta superior con 738 puntos, Drury Hotels lidera la gama alta con 761 unidades y Hyatt House domina las estancias prolongadas premium con 728 puntos.

Hampton by Hilton se adjudica el primer lugar en la categoría de gama media superior con 704 puntos por segundo año consecutivo. En el segmento de estancias prolongadas de nivel medio, Home2 Suites by Hilton se corona por cuarto año seguido, alcanzando las 700 unidades, y Tru by Hilton se posiciona al frente de la gama media con 695 puntos.

Finalmente, Microtel by Wyndham en el rubro económico con 637 puntos, y WoodSpring Suites en estancias prolongadas económicas con 587 puntos, se consolidan en el catálogo de los favoritos.