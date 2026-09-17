Mirar al futuro con la experiencia de 35 años
Nacimos en un mundo completamente diferente al de hoy. Hace 35 años, las dinámicas de comunicación, tecnología e industria operaban bajo reglas que hoy nos parecerían distópicas. Haber navegado con éxito por el mundo del turismo, a través de esta revolución histórica y llegar al día de hoy más fuertes que nunca es nuestro mayor orgullo en este 35.º aniversario.
La longevidad en nuestro sector no es una casualidad; es el resultado directo de una capacidad constante de reinvención. No copiamos; innovamos. No le tememos al cambio; lo buscamos.
En estos 35 años hemos aprendido que la experiencia no sirve para estancarse en el pasado, sino para arriesgarse con mayor criterio en el presente.
Por ello, ahora somos INVERTOUR MEDIA, porque ofrecemos una grandiosa plataforma 360°, con la edición impresa, que se ha publicado ininterrumpidamente, durante estos 35 años, ¡ni la pandemia nos detuvo! Somos también un medio digital, con redes sociales exitosas, y diversas opciones de información y promoción online.
Queremos aprovechar este espacio editorial, para agradecer profundamente a quienes han desafiado el statu quo junto a nosotros: nuestro equipo, que nunca se conforma, y nuestra audiencia, que siempre nos exige más.
¡Ustedes son el motor de nuestra evolución!
Seguiremos aquí, escribiendo, informando, apoyando, inspirando y sirviendo como el puente de análisis y redes de negocio que profesionalice y dinamice a la cadena de valor de la industria del turismo.
Celebramos tres décadas y media no como una meta alcanzada, sino como el punto de partida hacia nuevas fronteras. Las tecnologías cambian, las plataformas mutan, pero nuestra pasión por liderar el camino de este sector tan amado, sigue siendo la misma.
Esta ha sido, es, la experiencia más hermosa y extraordinaria de nuestra vida.
Nos vemos en el futuro
¡Felices 35 INVERTOUR!
Atentamente
Bibi Saucedo
Directora Editorial