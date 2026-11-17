¡Así es! Durante todo este mes de noviembre estará vigente la campaña creada por Royalton Hotels & Resorts, que presenta “El Buen Mes”, una promoción para crear tus vacaciones y explorar diferentes opciones, los viajeros podrán encontrar ofertas especiales en más de 28 resorts en México, el Caribe y Costa Rica, con fechas de salidas disponibles hasta diciembre de 2027.

Desde viajes en pareja y vacaciones familiares hasta vivencias de lujo y categorías de habitación superiores, la campaña reúne propuestas para diferentes estilos de viaje en México, República Dominicana, Jamaica, Antigua, Santa Lucía, Barbados, Granada y Costa Rica.

La campaña representa una oportunidad para gozar de una de las temporadas más especiales en los resorts de Royalton Hotels & Resorts. Durante diciembre, las propiedades se transforman con programación navideña, grandes producciones, experiencias gastronómicas especiales y celebraciones a gran escala, desde la llegada de Santa y tradiciones familiares hasta eventos temáticos y espectaculares festejos de Año Nuevo.

Además de las tarifas especiales, El Buen Mes ofrece beneficios adicionales para facilitar la planificación de las vacaciones, incluyendo opciones de reservación con políticas de cancelación flexibles. En hoteles seleccionados en México, los viajeros podrán acceder a meses sin intereses con tarjetas participantes a través del centro de reservaciones. La transportación de ida y vuelta al aeropuerto sin costo también estará disponible en reservaciones elegibles, sujeta al plan tarifario seleccionado y al requisito de estancia mínima de cada resort.

Diferentes resorts y oportunidades

Royalton Vessence Cancún, estará esperando tus reservas antes de su apertura en marzo de 2027, con una nueva forma de tener las vacaciones con Multi Bed Suites diseñadas para familias y grupos, una propuesta gastronómica distintiva, otras inspiradas en la cultura y un rooftop con vistas a una de las playas más hermosas de la Zona Hotelera de Cancún. Para quienes buscan algo más exclusivo, Royalton Reserve Paraíso de la Bonita, un resort de ultra lujo solo para adultos en Riviera Maya que posee arte, gastronomía excepcional y profunda conexión con el destino, con tarifas exclusivas por tiempo limitado.

El Buen Mes también invita a los trotamundos mexicanos a explorar nuevas posibilidades en el Caribe, donde la creciente conectividad aérea, con nuevos vuelos directos a Punta Cana y Jamaica, facilita planear unas vacaciones más allá de México. Entre las opciones disponibles destaca el próximo Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, que ya acepta reservaciones y abrirá sus puertas en Runaway Bay durante el verano de 2027, llevando al lugar la energía y el entretenimiento característicos de Royalton CHIC Resorts.