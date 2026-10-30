Lo más selecto de los hoteles de lujo

No se trata de una lista más. Durante el último año, LTI ha aplicado un proceso de evaluación rigurosamente definido para analizar el desempeño de las marcas de hoteles de lujo. Empleando un algoritmo que abarca 134 puntos de contacto clave, relevantes para el sector de la hotelería de lujo; cada uno de ellos cuenta con una ponderación específica que contribuye a una puntuación máxima posible de 4.792.

Evalúa el desempeño general de la marca, más allá del rendimiento de establecimientos individuales. Analizan la capacidad de la marca para mantener su filosofía, sus valores y sus compromisos, así como la calidad de su gestión y de su personal. Asimismo, se consideran factores clave los niveles de inversión y la eficacia con la que se destinan, especialmente a la creación de nuevas propiedades y a la renovación de las ya existentes.

Los líderes

Para ingresar a la clasificación, se requiere contar con un mínimo de ocho establecimientos. A continuación, se presentan los resultados de este año:

Conquista el primer lugar del ranking con una impresionante valoración de 81.1 % de efectividad global, consolidando su liderazgo absoluto en el segmento premium.

Muy cerca se sitúa Oetker Collection

Que logra dar un salto sobresaliente hasta la segunda posición al registrar un 80.6 % en su evaluación general.

El podio de honor lo completa Bulgari

Que alcanza un 80.2 % de cumplimiento operacional gracias a su impecable consistencia en boutiques urbanas y resorts.

Por su parte, Four Seasons

Muestra una sólida recuperación al escalar posiciones hasta lograr un 78.7 % de aprobación, seguida de cerca por Rosewood, que mantiene su empuje comercial con un 78.0 % en la medición de este año.

Movimientos clave del mercado

Entre las sorpresas operativas destaca el notable ascenso de Dorchester Collection, que registra un 76.9 % de valoración, mientras que Belmond escala terreno hasta marcar un 76.6 % en el desempeño de sus propiedades.

La inclusión de firmas emergentes reconfigura la competencia directiva. Capella irrumpe en el grupo de élite al alcanzar un 76.1 % de puntuación en su primera aparición, superando a gigantes consolidados como Aman, que este año se posiciona con un 75.5 % de valoración global.

En la franja media de la tabla se observan movimientos estratégicos significativos. Auberge Resorts Collection muestra un 73.2 % en efectividad operativa, situándose ligeramente por encima de Rocco Forte Hotels, que obtiene un 72.9 % de valoración en sus inmuebles europeos.

Six Senses registra un 71.8 % de puntuación, mientras que Raffles alcanza un 70.0 % en la métrica anual de retención de estándares.

En el segmento de marcas consolidadas

Se aprecia un nivel de competencia feroz. One&Only registra un 69.3 % de calificación, seguida muy de cerca por The Peninsula con un 68.6 % de rendimiento. Por su parte, firmas de amplio volumen corporativo como Jumeirah, COMO y Ritz-Carlton debutan en la clasificación. Finalmente, Banyan Tree cierra la tabla con un 67.4 % de desempeño respectivamente.