México Aquí: la experiencia inmersiva del Mundial 2026 en la CDMX

El Mundial 2026 no solo se vive en el Estadio Ciudad de México. Como parte de las actividades organizadas por Host Mexico City, la capital cuenta con una propuesta que invita a descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Se trata de México Aquí, una experiencia inmersiva instalada en la explanada del Monumento a la Madre.

Ubicada entre las colonias Juárez y San Rafael, en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, esta muestra busca acercar a visitantes nacionales y extranjeros a la forma en que se vive la Ciudad de México a través de sonidos, aromas, tradiciones, objetos y expresiones cotidianas.

¿Qué encontrarás en México Aquí?

Fue desarrollada por Host Mexico City en colaboración con el estudio multimedia Cocolab. El recorrido se divide en siete salas. La primera funciona como introducción y las demás exploran los conceptos Piedra, Música, Luz, Masa, Rito y Juego.

Cada temática combina espacios sensoriales con áreas museográficas. La intención es que los asistentes puedan interactuar con elementos relacionados con la identidad de la ciudad.

En la sala Piedra es posible tocar materiales como tezontle y observar piezas elaboradas en obsidiana, basalto y mármol. Música transporta al visitante a distintos ambientes sonoros de la capital, desde salones de baile hasta bares y salas de conciertos. Además, un corredor reproduce sonidos tan reconocibles como el organillo, los vendedores de tamales o el silbido del afilador.

La sección Luz incluye la videoinstalación “Luces y sombras capturadas” de Bruno Banacalari, además de una exposición fotográfica enfocada en escenas cotidianas de México.

Arte, gastronomía y tradiciones

La sala Rito reúne objetos vinculados con celebraciones religiosas y familiares, además de la instalación “Bosque de Columnas” de Paloma Torres. Por su parte, Masa destaca la importancia del maíz mediante aromas, utensilios tradicionales y un mapping dedicado a la gastronomía mexicana.

La experiencia concluye con Juego, un homenaje a la diversión en la ciudad a través de juguetes tradicionales, juegos de mesa y balones de fútbol.

México Aquí también cuenta con tienda oficial, zona gastronómica y pantallas para seguir los partidos del Mundial 2026.

¿Cuánto cuesta y hasta cuándo?

México Aquí, abrió el 13 de junio y permanecerá hasta el 30 de agosto de 2026. Opera de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La entrada general tiene un costo de $499 pesos. Niños, estudiantes y adultos mayores pagan $300 pesos. Los boletos están disponibles en taquilla y a través de Fanki.

Para quienes buscan una actividad relacionada con el Mundial más allá de los estadios, México Aquí ofrece un recorrido por algunos de los elementos que forman parte de la vida cotidiana de la capital.