3 imperdibles de The FRIENDS Experience en la CDMX: ¿Dónde y cuándo está?

The FRIENDS Experience sigue en la Ciudad de México con una propuesta pensada para fans de la serie y para quienes buscan un plan con nostalgia, fotos y escenarios reconocibles. Esta experiencia inmersiva permite recorrer recreaciones de algunos de los sets más recordados de «FRIENDS», con espacios interactivos, utilería, vestuarios y detalles relacionados con la producción.

La experiencia se presenta en Casino del Bosque, en la CDMX. La fecha y horario se eligen al momento de comprar los boletos, según disponibilidad. El recorrido tiene una duración aproximada de una hora y está abierto para todas las edades.

El recinto cuenta con accesibilidad para personas en silla de ruedas. Además, hay opciones para grupos grandes, visitas escolares, eventos privados y corporativos.

1. Tomarte foto en el sofá de Central Perk

Uno de los puntos más esperados de The FRIENDS Experience es el sofá de Central Perk. Los visitantes pueden sentarse en la réplica del sillón donde los personajes pasaron varios momentos de la serie.

Este espacio funciona como una de las paradas principales para fotografías y recuerdos. También permite revivir parte del ambiente del café que se volvió uno de los lugares más reconocidos de la televisión.

2. Entrar al departamento de Monica y Rachel

La experiencia incluye una recreación del departamento de Monica y Rachel. Este escenario permite observar detalles del espacio que marcó varios episodios de la serie.

También se puede visitar la sala de Joey y Chandler, otro de los lugares más recordados por los seguidores. Aquí los visitantes pueden sentarse, recorrer el set y tomar fotografías.

3. Recrear la intro frente a la fuente

Otro de los momentos más divertidos es la oportunidad de formar parte de la famosa intro de «FRIENDS». La experiencia permite recrear el baile frente a la fuente, una imagen ligada al inicio de cada episodio.

Además de estos espacios, el recorrido incluye vestuarios réplica, props, memorabilia y datos detrás de cámaras. También se comparten detalles sobre los creadores de la serie y el diseño de vestuario.

The FRIENDS Experience en la CDMX combina nostalgia, cultura pop y entretenimiento en un formato pensado para recorrer con amigos, familia o pareja.