DATALAND, el museo viviente con IA

Abre sus puertas el 20 de junio y promete ser un atractivo de alto impacto que atraerá a millones de visitantes internacionales ávidos de innovación tecnológica y vivencias memorables a Los Ángeles.

La ciudad inaugura un hito histórico en el entretenimiento inmersivo y la tecnología global. DATALAND abre sus puertas como el primer museo de arte con inteligencia artificial del mundo, una propuesta revolucionaria que redefine la convergencia entre la creatividad humana y los sistemas generativos

Revolución digital

Desarrollado en un impresionante complejo de uso mixto, es un ecosistema digital de 2 mil 320 m2 que rompe los esquemas tradicionales, concebido por Frank Gehry. No es una galería estática, sino un edificio vivo dotado de una infraestructura espacial y ambiental controlada por IA. Su lógica responde en tiempo real a la presencia de los visitantes gracias al Large Nature Model de Refik Anadol Studio, alimentado con datos ecológicos en tiempo real provistos por laboratorios de prestigio global.

Cinco salas hipertecnológicas

El recorrido del museo se despliega a través de cinco galerías distintas diseñadas para una exploración narrativa continua. El gran epicentro es la Galería C, conocida como la mítica Infinity Room. Esta instalación evoluciona para convertirse en un entorno ampliado que simula dinámicas físicas y espaciales complejas a través de avanzados modelos informáticos del mundo.

Exposición inaugural

La apertura oficial presenta la exhibición Machine Dreams: Rainforest, disponible desde el 20 de junio de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La muestra traduce procesos ambientales invisibles en experiencias sensoriales puras basadas en las expediciones de sus fundadores por la selva amazónica. La propuesta integra de forma computacional el conocimiento cultural del pueblo Yawanawá junto al registro de pérdidas ecológicas, incluyendo de manera conmovedora el último canto grabado de la extinta ave Kauaʻi ʻŌʻō dentro de la Sala del Infinito.

Inmersiones sensoriales y biometría

Al ingresar, cada visitante recibe una pulsera con biosensores que monitorea la frecuencia cardíaca, la temperatura y la respuesta galvánica de la piel. La IA procesa estos datos fisiológicos al instante, modificando los patrones visuales según el estado emocional del espectador. La vivencia se completa con difusores de aromas desarrollados por L’Oréal Luxe, los cuales liberan sutiles fragancias de lluvia o flores que sincronizan el olfato con el entorno digital.

Datos para vivirlo: