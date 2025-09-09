Marriott Bonvoy te recuerda que obtendrás un gran número de beneficios, entre más noches reserves en cualquiera de sus destacados hoteles alrededor del mundo.

Y esto es lo que sucede cuando tomas las cosas con calma: Desde bocados junto a la piscina hasta sellos en el pasaporte, cosas buenas llegan a quienes se quedan un poco más. Reserva antes del 30 de septiembre de 2025 y ahorra más cuanto más tiempo te hospedes en destinos de ensueño en el Caribe y América Latina.

Esta prestigiada cadena de hoteles te pone el mundo en tus manos con su amigable aplicación, donde fácilmente podrás reservar, realizar el registro de llegada y desbloquear experiencias extraordinarias.

Invitándote a descubrir tu mundo feliz

Donde el mar de Cortés se encuentra con el sol infinito. Disfruta de distintas opciones gastronómicas, del ambiente tropical de Jasha Spa, de un campo de golf de nivel profesional de 27 hoyos y de las piscinas bañadas por el sol en este resort frente al mar.

O bien déjate llevar a un lugar único: Hacienda del Mar Los Cabos, an Autograph Collection All-Inclusive Resort, Comodidad all-inclusive en las costas resplandecientes de Cabo, ubicado entre el desierto y el mar, este resort estilo hacienda cuenta con cocina de Baja California, entretenimiento cuidadosamente seleccionado y amplias piscinas, a solo minutos del centro de la ciudad de Cabo San Lucas.

Qué te parece visitar, The Westin Cozumel, que te ofrece desde buceo en arrecifes hasta cócteles en terrazas, este espectacular destino combina la energía isleña con albercas privadas y cenas románticas frente al mar.

En Marriott Cancun, An All-Inclusive Resort gozarás de sus nueve restaurantes, un parque acuático que salpica diversión y entretenimiento nocturno frente al mar: este ícono de Cancún te da todo.

Infinidad de opciones sin límite con Marriott Bonvoy más noches + beneficios.