Llega NH Guadalajara Studios, nueva apuesta de Minor Hotels

Con una propuesta de hospitalidad innovadora y ubicado en una de las zonas más exclusivas y seguras de la ciudad, Minor Hotels Europe & Americas anuncia la próxima apertura de NH Guadalajara Studios, programada para finales de este año.

Guadalajara se consolida como uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes del México, con más de 16 millones de visitantes en 2024, según la Oficina de Visitantes y Convenciones. Su crecimiento como hub tecnológico y sede de grandes eventos la posiciona como un punto clave para la expansión hotelera.

La cadena, con más de 560 propiedades en 57 países, refuerza su presencia en la República Mexicana con esta incorporación, que se suma a las 16 que ya opera en ella. Junto con Tivoli Mérida Residences, su portafolio nacional alcanzará las 18 unidades.

Con 152 estudios tipo loft, NH Guadalajara Studios está diseñado para una nueva generación de viajeros que busca combinar trabajo, descanso y estilo de vida.

El hotel ofrecerá una experiencia integral que fusiona diseño contemporáneo, funcionalidad y confort, ideal para estancias cortas o prolongadas. Cada unidad cuenta con la privacidad de un apartamento, sin renunciar a los beneficios de un servicio hotelero, como atención personalizada, amenidades y hospitalidad profesional.

Los estudios están totalmente equipados con nevera, parrilla eléctrica, microondas, tostadora, licuadora, cafetera Nespresso y un completo set de utensilios de cocina. Además, contará con acceso al programa de fidelización Minor DISCOVERY, entre otros beneficios.

¿Qué encontrarás en NH Guadalajara Studios?

Entre las principales amenidades que hay destacan:

Restaurante / Café con capacidad para 64 personas

Sala de juntas

Gimnasio totalmente equipado

Rooftop con alberca, terraza lounge y vistas panorámicas

Terraza verde y áreas de lectura o socialización

Room service

Lavandería de autoservicio para huéspedes

Estacionamiento subterráneo

NH Guadalajara Studios será operado bajo la reconocida marca NH Hotels & Resorts, que se distingue por tener estancias funcionales, diseño contemporáneo y experiencias centradas en el confort del huésped. Esta apertura marca un nuevo capítulo en la evolución del alojamiento urbano en México.