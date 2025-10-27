Lux-scaping a la alza en 2026

¿Sabías que seis de cada 10 viajeros se han regalado experiencias de lujo, al principio o final de su viaje, durante los últimos 12 meses? ¡Así es!

El 46 % de los trotamundos señalan que es una oportunidad para relajarse al inicio de sus vacaciones, mientras que el 42 % indica que hacerlo en el tramo final de las escapadas, es un componente esencial para volver completamente renovados, de acuerdo con una encuesta realizada por Marriott Bonvoy.

¿Qué es el «lux-scaping»?

Es una tendencia de viajes en la que se reserva una estancia de lujo al principio o al final de un itinerario para relajarse, recuperarse o disfrutar de un capricho. Los viajeros lo hacen para entrar en el estado vacacional o para terminar su paseo sintiéndose renovados, a menudo aprovechando precios más accesibles.

Tal cual se utiliza para relajarse al principio de unas vacaciones o para recargar energías al final. Ayuda a entrar en un estado de ánimo, a terminar sintiéndose renovado y a disfrutar.