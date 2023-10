Madrid Destino 7 Estrellas, la campaña de promoción de «la mejor tienda del mundo»

Comparte este contenido

“Madrid Destino 7 Estrellas” es el nombre de la campaña que pone en el centro a la capital de España, y lo ofrece como un destino de shopping, entre otros grandes atractivos.

El eslogan es «La mejor tienda del mundo» (The best shop in the world).

Begoña Fernández es la Responsable de Promoción Consejería de Turismo Embajada de España en México.

Esta increíble campaña ya fue puesta en marcha en países como China, Japón, Colombia, y por supuesto, México.

Destaca que el gasto medio del turista mexicano es superior a la media en sus viajes al extranjero, lo que lo convierte en un mercado realmente atractivo.

Madrid es la puerta de entrada del turista mexicano a España y, en muchas ocasiones, a Europa.

México y el impacto que deja en Madrid

Fernando Villalba, consejero de Turismo de la embajada de España, dio varios datos importantes.

Por ejemplo, que Aeroméxico incrementará para el próximo verano, en 2024, el número de frecuencias a la capital española desde la Ciudad de México.

Pasará de las 14 actuales a ser 20, más los 3 de Iberia que ya existen diariamente, da un promedio de 6 vuelos diarios.

“No hay otro destino de larga distancia desde Madrid, más importante que México”, dijo Villalba.

En 2022 superaron los resultados del 2019, en número de turistas y el gasto que hacen también incrementó.

En lo que va del 2023, hay un incremento del 40 % en el número de turistas, lo cual ya es un dato histórico.

¿Por qué Madrid es tan importante para el turista mexicano?

Hay una afinidad muy alta, dijo Fernando Villalba, Y por el gran abanico de hoteles, de atracciones, y muchas cosas más.

Por su parte, Esther Calvo, de la Cámara de Comercio de Madrid, fue la encargada de presentar todo lo que hace de esta ciudad, un lugar increíble.

Es el centro de negocios y financiero de España.

Alberga a más de 558 mil empresas.

La ciudad fue galardonada por sexto año consecutivo como mejor destino MICE europeo en los World Travel Awards 2023.

La red radial de tren de alta velocidad AVE en España, tiene como centro a Madrid.

El aeropuerto “Adolfo Suárez” de Madrid-Barajas, se encuentra entre los 15 mejores aeropuertos del mundo por tráfico de pasajeros y en el top 5 europeo.

La oferta hotelera incluye más de mil establecimientos y 113 mil plazas, con más de 57 mil habitaciones.

66 % de las plazas son de hoteles de lujo.

Tiene más de 100 museos y 200 teatros, lo que convierte a Madrid en un destino cultural internacional.

En lo que se refiere a deportes, para 2030 tendrá la final de la Copa del Mundo de Futbol.

Y el ocio nocturno es un gran atractivo, pues Madrid “nunca duerme”.