Luna de miel a bordo de Costa Cruceros

Los cruceros son el cómplice perfecto para una luna de miel, porque ofrecen una gran cantidad de actividades a bordo, vistas impresionantes de atardeceres, escalas para descubrir destinos, cenas en restaurantes íntimos, hasta amplias suites.

Lo mejor, no hay que invertir mucho tiempo en planeaciones y cotizaciones de vuelos, hoteles, sólo basta con reservar la ruta elegida, subir a bordo y la aventura romántica iniciará.

En auge

No es una idea descabellada, los expertos de Fora indican que es un segmento en crecimiento, especialmente porque los recién casados apuntan por salidas en alta mar fuera de las temporadas altas. El incipiente crecimiento está respaldado por las cifras, ya que el mercado global de lunas de miel en cruceros alcanzó los 21,600 millones de dólares en 2025 y se espera un crecimiento anual compuesto del 8 %, entre 2026 y 2033, de acuerdo con Grand View Research.

Los más deseados

Por otra parte, las lunas de miel se han consolidado como un motor en el Caribe por sus prístinas playas y escenarios para vivir momentos idílicos. El ranking de Caribbean Journal, señala que estos son los destinos favoritos de los enamorados, si aquí en INVERTOUR te lo contamos:

Antigua y Barbuda, que ofrece hasta 365 playas para gozar del romance.

Las Bahamas, un archipiélago con islas con diferentes caracteres como Harbour Island con arena rosada o Cape Eleuthera que posee amplios horizontes solitarios.

Barbados, conocida como la capital del Caribe para adultos, ofrece un glamour salpicado de naturaleza auténtica.

República Dominicana, integra selva, cascadas, aguas termales, playas y noches estrelladas.

Anguila, posee algunas de las playas más hermosas rodeadas de lujo.

Grenada, llamada “la isla de las Especias” porque despide aromas a nuez moscada, canela y cacao. Invita a realizar turismo de aventura en tirolesas o explorar sus 14 cascadas ocultas.

Las Islas Turcas y Caicos, tienen de fondo aguas de azul increíble. Las islas privadas de Pine Cay y Parrot Cay ofrecen escenarios privados.

St. Barth, donde se inventó el concepto de “lujo descalzo” que integra glamour e intimidad.

Belice, ideal para gozar aventuras en la selva tropical y el arrecife que están muy cerca.

Aruba, apto para disfrutar de la calma y la paz que susurra su mar mientras el sol los adora.

Costa Cruceros, el cómplice

Si te has enamorado de la idea de subir a bordo y descubrir el Caribe con tu alma gemela, elige entre dos rutas de Costa Cruceros con itinerarios que marcan una evolución en su oferta a bordo del Costa Fascinosa y que estarán disponibles para el invierno 2026-2027:

1- Antilles Collection

Recorre las Pequeñas Antillas como quien pasa las páginas de un atlas vivo. Cada escala tiene carácter propio: Las playas de arena blanca de Tórtola, un refugio de tortugas; los paisajes volcánicos de Santa Lucía; y una incursión en la selva tropical de Guadalupe que huele a lluvia y a verde profundo.

2- Caribbean Heart

En cambio, coloca a la República Dominicana en el centro del relato: Égloga el paraíso tropical de Catalina, los atardeceres de las Turcas y Caicos, la naturaleza indómita de Samaná y el litoral salvaje de Cabo Rojo.

A bordo

Podrán disfrutar de noches de teatro a diario con grandes espectáculos musicales, de comedia, acróbatas, etcétera. Incluso, es posible deleitarse con óperas memorables como Aida, Tosca y Zhivago, entre otras.

La gastronomía es de otro nivel gracias a Archipiélago-Edition 1, que deleita con un menú de Mar y Tierra, creado por tres chefs: Bruno Barbieri, Hélène Darroze y Ángel León. 12 platillos despertarán sus sentidos.

Para relajarse, contarán con el Beauty Spa Solemio con hidromasajes, tratamientos faciales y masajes que los harán olvidar las tensiones de los preparativos de la boda.