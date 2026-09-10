Lufthansa lleva la “piel de tiburón” AeroSHARK al Airbus A330 para reducir consumo y emisiones

Lufthansa avanza en la aplicación de una tecnología inspirada en la piel de tiburón para mejorar la eficiencia de sus vuelos de largo alcance. Un Airbus A330 de Discover Airlines será el primer avión Airbus del mundo equipado con AeroSHARK, una película superficial que busca reducir la resistencia aerodinámica, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂.

La aeronave realizará varias semanas de vuelos de prueba antes y después de su modificación en Elbe Flugzeugwerke, en Dresde. El proyecto entró a finales de agosto en la última fase del proceso de certificación para los modelos Airbus A330-200 y A330-300.

¿Qué es AeroSHARK y cómo funciona?

AeroSHARK fue desarrollada por Lufthansa Technik y Surventis, antes BASF Coatings. La tecnología reproduce a escala microscópica la estructura de la piel de un tiburón.

Esta superficie disminuye la resistencia del aire durante el vuelo. Como resultado, la aeronave requiere menos combustible para completar el trayecto y puede reducir sus emisiones de CO₂.

Ya cuenta con certificación para los Boeing 777F, 777-300ER y 777-200ER. Ahora, Lufthansa concentra el proceso en el Airbus A330, uno de los modelos utilizados en operaciones de largo recorrido.

Grazia Vittadini, directora de Tecnología del Grupo Lufthansa, explicó que la certificación del A330ceo permitirá llevar la solución a otra parte importante de las flotas internacionales.

Discover Airlines probará la tecnología en un Airbus

El primer Airbus equipado con AeroSHARK pertenecerá a Discover Airlines, compañía que forma parte del Grupo Lufthansa.

Antes, Lufthansa Technik debe obtener un Certificado de Tipo Suplementario para los A330-200 y A330-300 ante la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA.

El proceso incluye documentación técnica, pruebas en tierra, vuelos de evaluación y una validación final durante operaciones reales.

Mastercard participa en esta etapa a través de una alianza estratégica con el Grupo Lufthansa, enfocada en iniciativas relacionadas con eficiencia y sostenibilidad dentro de la aviación.

El desarrollo no termina con el fuselaje. Lufthansa Technik y Surventis trabajan en una nueva generación de AeroSHARK que podría aplicarse también en superficies como las alas y la cola.

El objetivo es que la película pueda utilizarse en una mayor cantidad de aeronaves y superficies sin alterar los estándares de seguridad y rendimiento que exige la aviación comercial.