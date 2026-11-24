Ante los cambios climáticos el año pasado, hoy los viajeros están dispuestos a celebrar Acción de Gracias en el soleado Florida. Se espera que arriben 4.62 millones de viajeros, sólo un pequeño descenso del 0.2 % frente al año pasado, según cifras de la AAA.

A continuación te revelamos los tres más deseados por los estadounidenses:

Fort Lauderdale, frente al mar

Apuesta por disfrutar del escenario del océano, mañana, tarde y noche.

Qué hacer:

Participa en el Turkey Trot, en la playa de Fort Lauderdale , por la mañana.

, por la mañana. Ahora que si quieres algo más pausado elige una sesión de yoga en la arena.

Apuesta por un crucero diferente en los canales, conocidos como la Venecia de América. Habrá salidas cada 90 minutos.

El Broward Center for the Performing Arts tendrá una animada programación de Acción de Gracias, que incluso ofrecerá actividades para pequeños como The SpongeBob Musical-Youth Edition, del 27 al 29 de noviembre.

El Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa servirá el buffet de Thanksgiving en Riva con mariscos, especialidades de temporada y música en vivo con vistas al Atlántico.

Miami, multifacético

Su clima es uno de sus principales atractivos, lejos de las nevadas y del calor abrasador, en esta temporada las temperaturas oscilan entre los 22 ºC y los 27ºC, pero tiene mucho para celebrar:

Qué hacer:

Aquí también puedes empezar el día corriendo en el Life Time Turkey Trot Miami, tu decides si recorres 5K o 10K.

El 51st Annual WinterNational National Thanksgiving Day Parade, se llevará a cabo en North Miami y deleitará a los chiquitines con bandas de música y carrozas.

El día 27 será el Black Friday, este es un lugar ideal para ir de compras, dirígete a Lincoln Road, Brickell o Aventura Mall.

Si vas con niños Bayfront Park los espera con el encendido del árbol.

Night Garden se ilumina con el espectáculo de luces navideñas en el Fairchild Tropical Botanic Garden.

Para una cena especial de gran nivel, la opción es L´Atalier de Joël Robuchon, con dos estrellas Michelin, que ofrecerá un menú de degustación por Acción de Gracias.

Con una divertida y entretenida propuesta en sus parques y más allá: