Los tres destinos favoritos de Florida para el Thanksgiving
Ante los cambios climáticos el año pasado, hoy los viajeros están dispuestos a celebrar Acción de Gracias en el soleado Florida. Se espera que arriben 4.62 millones de viajeros, sólo un pequeño descenso del 0.2 % frente al año pasado, según cifras de la AAA.
A continuación te revelamos los tres más deseados por los estadounidenses:
Fort Lauderdale, frente al mar
Apuesta por disfrutar del escenario del océano, mañana, tarde y noche.
Qué hacer:
- Participa en el Turkey Trot, en la playa de Fort Lauderdale, por la mañana.
- Ahora que si quieres algo más pausado elige una sesión de yoga en la arena.
- Apuesta por un crucero diferente en los canales, conocidos como la Venecia de América. Habrá salidas cada 90 minutos.
- El Broward Center for the Performing Arts tendrá una animada programación de Acción de Gracias, que incluso ofrecerá actividades para pequeños como The SpongeBob Musical-Youth Edition, del 27 al 29 de noviembre.
- El Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa servirá el buffet de Thanksgiving en Riva con mariscos, especialidades de temporada y música en vivo con vistas al Atlántico.
Miami, multifacético
Su clima es uno de sus principales atractivos, lejos de las nevadas y del calor abrasador, en esta temporada las temperaturas oscilan entre los 22 ºC y los 27ºC, pero tiene mucho para celebrar:
Qué hacer:
- Aquí también puedes empezar el día corriendo en el Life Time Turkey Trot Miami, tu decides si recorres 5K o 10K.
- El 51st Annual WinterNational National Thanksgiving Day Parade, se llevará a cabo en North Miami y deleitará a los chiquitines con bandas de música y carrozas.
- El día 27 será el Black Friday, este es un lugar ideal para ir de compras, dirígete a Lincoln Road, Brickell o Aventura Mall.
- Si vas con niños Bayfront Park los espera con el encendido del árbol.
- Night Garden se ilumina con el espectáculo de luces navideñas en el Fairchild Tropical Botanic Garden.
- Para una cena especial de gran nivel, la opción es L´Atalier de Joël Robuchon, con dos estrellas Michelin, que ofrecerá un menú de degustación por Acción de Gracias.
Orlando, mágico
Con una divertida y entretenida propuesta en sus parques y más allá:
- En estos días los parques inician su temporada festiva: EPCOT, arranca el 27 de diciembre, Universal Studios Florida presenta su desfile navideño de Macy´s y también ya podrán disfrutar de Grinchmas. Mientras que en Magic Kingdom de Disney se llevará a cabo el evento nocturno de Mickey´s Very Merry Christmas Party.
- El Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, organiza el Gobbler 5K el 26 de noviembre a las 7:30, con inscripción de 75 dólares para adultos y 50 para menores de 12 años, e incluye camiseta, medalla y brunch posterior.
- Por su parte, el Dr. Phillips Center for the Performing Arts inaugura su festival gratuito Frontyard Holiday Festival el viernes 27 de noviembre, que incluye entretenimiento en vivo al aire libre, nevadas nocturnas y proyecciones de películas navideñas en la Seneff Arts Plaza.
- ÔMO by Jônt en Winter Park: Este restaurante, galardonado con una estrella Michelin, ofrece dos experiencias de degustación para el Día de Acción de Gracias, además de un menú de cuatro tiempos en The Salon.