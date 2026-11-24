¿Sabías que Dallas fue elegida como la mejor ciudad para pasar el Día de Acción de Gracias en 2026? Los expertos de WalletHub la seleccionaron entre 100 grandes ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso de selección? Evaluaron cinco rubros principales: celebración y tradiciones; asequibilidad; seguridad y accesibilidad; pronóstico meteorológico e incluso el espíritu que predomina para dar gracias.

La ciudad saltó de la posición cuatro, que obtuvo en 2025, a la primera este año. Superando a ciudades como Atlanta, que quedó en segundo lugar y a San Antonio, en tercer lugar. Además, se colocó en el segundo peldaño en la categoría de celebraciones y tradiciones, por la cantidad de eventos festivos que inundan el área metropolitana durante el último bimestre del año.

Así que, ¿por qué no convertir una escapada a Dallas en un Friendsgiving? Será el pretexto perfecto para vivir aventuras extraordinarias con tus amigos. En Invertour Media, te vamos a enumerar varios argumentos que lograrán darle un giro excepcional a su itinerario:

El deporte, se convierte en el epicentro: Recordemos que los torneos han cambiado la forma en que los viajeros planean. Tan sólo en 2026, el turismo deportivo, representará el 10 % del mercado de los viajes globales, de acuerdo con Grand View Research. Una de las grandes tradiciones estadounidenses que se viven con intensidad es disfrutar del juego de los Dallas Cowboys, que el 26 de noviembre reciben a los Philadelphia Eagles, uno de sus mayores rivales, en el AT&T Stadium, en Arlington. Una vez que lo vivas, entenderás por qué el fútbol americano es como una religión en Texas. Si vas en auto, recuerda reservar tu estacionamiento y considerar el tráfico para llegar.

Compras en el Black Friday: Los amantes de la moda encontrarán grandes gangas en Galleria Dallas, que tiene un abanico de boutiques de lujo. No sólo es el lugar para actualizar tu guardarropa con prendas o accesorios, también brinda opciones para darle un upgrade a tu maquillaje o skincare. Para disfrutar de más actividades, no tienes que abandonar el mall, únicamente tienes que trasladarte a Netflix House, que recientemente inauguró KPop Demon Hunters: The Immersive Experience. Te llevará a combatir demonios y a cantar en escenarios inspirados en la película junto a HUNTR/X.

Escena cultural sorprendente: Bishop Arts District ofrece cafeterías, galerías, boutiques independientes y fachadas llenas de personalidad donde caminar sin prisa es parte del atractivo. Klyde Warren Park conecta Uptown con el Arts District, dónde puedes visitar algunos de los museos más interesantes de la ciudad.

Rutas gastronómicas: Los amantes de explorar los destinos a través de la comida se darán cuenta de que es un gran hub, pues tiene un número alto de restaurantes con 4.5 estrellas, que se preparan para ofrecer banquetes de Thanksgiving. Apuesta por un recorrido culinario con diversos sabores, inicia con el buffet festivo de The Adolphus el jueves, pasando por los sabores de Netflix Bites y los vinos con pizzas a la leña de Sixty Vines el viernes, y culminando el sábado entre el brunch de Oddfellows y el patio con música en vivo de The Rustic.

Conectividad: Es accesible para llegar, pues desde CDMX te tomará únicamente tres horas y dos partiendo de Monterrey. Su Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth cuenta con 28 conexiones sin escalas con 28 destinos de México gracias a aerolíneas como American Airlines, Aeroméxico, Viva y Volaris.

Hospedaje para todos los presupuestos: En Uptown, Downtown y Victory Park no sólo encontrarás hoteles que se adaptarán al budget, también alberga restaurantes, bares y entretenimiento a poca distancia.