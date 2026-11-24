Ante la búsqueda de experiencias que logran que una travesía sea excepcional, los viñedos dejaron de ser sólo una visita alterna en odiseas culinarias. Tampoco son el lugar para disfrutar de una copa, las nuevas peticiones de los viajeros señalan que pueden brindar experiencias completas y ser el centro de un viaje, para que otras actividades o visitas sean el complemento.

Así que si eres amante de los vinos, apuesta por cualquiera de los tres primeros viñedos del ranking de The 50 Best Vineyards 2026. Cada uno ofrece propuestas totalmente diferentes; sólo basta con ver cuál es la que más se adapta a tus preferencias. Para facilitar la decisión en Invertour Media, te exponemos sus atributos únicos:

1- Schloss Johannisberg, ubicada en un palacio en Rheingau, ascendió de la segunda posición a la primera en este 2026. Famosa por sus siglos de tradición vitivinícola

La uva riesling reina como única variedad desde 1720. La visita comienza con un recorrido guiado por los terrenos y las bodegas históricas y continúa con un almuerzo en el Schlossschänke, con vistas al valle. El momento culminante es la Bibliotheca Subterránea, una bóveda de 900 años que guarda añadas desde 1748.

En verano, el Rheingau Musik Festival llena de música clásica y jazz la sala de conciertos y el patio. La historia del Spätlese, nacido de una vendimia retrasada en 1775, sigue presente en una gama que llega al Eiswein, producido desde 1858.

Elección: Es para quien viaja por historia y quiere probarla en cada copa.

2- Bodegas Ysios en Rioja, España, se apoderó de la segunda posición en este año. Su nombre proviene de dos deidades egipcias: Isis, que representa la abundancia de la naturaleza y Osiris, que simboliza la vitalidad de la tierra.

Esta bodega boutique atraviesa la sierra de Cantabria y fue diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Posee una cubierta metálica ondulante y casi pixelada que evoca un ave en vuelo, así que es un gran motivo para visitarla.

Permite recorrer los viñedos a pie o en el Winecar, entrar en la sala de barricas y catar en el Laguardia Lounge con aperitivos ibéricos. La experiencia Fine Wines marida cada copa con un aperitivo específico. Prueba las Naves que combina tempranillo con garnacha, graciano y viura. Mientras que el Nogal nace de cepas plantadas en 1964 sobre suelos con fósiles marinos.

Elección: Es ideal para los amantes de la arquitectura y quiere que la cata tenga un paisaje excepcional.

3- Montes en el Valle de Colchagua de Chile se clasificó en la tercera posición, pero también fue nombrado The Best Vineyard en Sudamérica. Nacida por el sueño de cuatro amigos que deseaban crear vinos chilenos que nadie hubiera visto, actualmente vende en 100 países.

La bodega integra los cinco elementos del feng shui en cada rincón de su arquitectura, como el sendero de madera sobre el estanque y la fuente de lirio bajo la claraboya que conectan el edificio con el paisaje. Tendrás la oportunidad de ver una impresionante cava con más de 800 barricas.

Debes saber que, aunque se encuentra en los viñedos de Apalta, obtiene las uvas de diversas zonas de Chile. Su vino Alpha M recibe 18 meses de crianza y Folly, uno de los primeros Syrah ultra premium de Chile, luce ilustraciones de Ralph Steadman. El restaurante de Francis Mallmann lleva el fuego al centro de la experiencia.

Elección: Para quien disfruta de la gastronomía y un buen vino.