Lo más destacado de las actividades por el 70.º Aniversario de Disneyland Resort

Disneyland Resort cumple 70 años y lo celebra con una programación especial desde el 16 de mayo de 2025 hasta el verano de 2026. Esta conmemoración honra el legado de Walt Disney desde la apertura del parque en 1955, con actividades, espectáculos, decoración, gastronomía y nuevas experiencias distribuidas en todo el complejo. La celebración busca transmitir alegría, renovar el entusiasmo por el parque y atraer a nuevas generaciones.

Entretenimiento especial en ambos parques

El desfile nocturno “Paint the Night” regresa con más de un millón de luces LED y personajes clásicos, mientras que el espectáculo “Wondrous Journeys” vuelve con proyecciones inspiradas en las películas animadas de Disney, incluyendo fuegos artificiales en noches selectas.

En Disney California Adventure, el espectáculo acuático “¡World of Color – Happiness!” se inspira en la bienvenida de Walt Disney durante la inauguración del parque. La música incluye la interpretación de “Rainbow Connection” por Boyz II Men y la canción original “Makes Me Wanna Move” de FITZ. También destaca el desfile diurno “Better Together: A Pixar Pals Celebration!” con personajes de Pixar.

Adicionalmente, en Disneyland Park se presentan la “Celebrate Happy Cavalcade” y “Tapestry of Happiness” sobre la fachada de “It’s a Small World”. En Disney California Adventure, el restaurante Carthay Circle sirve como escenario para “Celebrate Happy: A Little Bit of Magic Every Night”, acompañado de una canción de los Jonas Brothers.

Decoración, comida temática y colecciones exclusivas

La decoración del resort incluye tonos azules, morados y detalles dorados. El Castillo de la Bella Durmiente porta un medallón conmemorativo, mientras que Mickey, Minnie y otros personajes aparecen con atuendos especiales. La oferta gastronómica incorpora más de 70 nuevos platillos inspirados en recetas clásicas, además de postres y bebidas conmemorativas.

Durante este periodo, los visitantes también encuentran productos exclusivos en tiendas, como la Colección de Celebración del 70.º Aniversario y la Colección Vault con estilo vintage.

Nuevas experiencias en Disneyland Resort

Se integra la atracción acuática “Tiana’s Bayou Adventure” y un espectáculo en vivo para niños: “Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!”, que debuta el 16 de mayo en Disney California Adventure. Miguel y su alebrije Dante, de Coco, ahora forman parte del recorrido de “It’s a Small World”.

El 17 de julio de 2025, día oficial del aniversario, se inaugura “Walt Disney: Una Vida Mágica”, una experiencia multimedia que incluye un audioanimatrónico del fundador. También se abrirá una nueva galería en Main Street y un homenaje a los compositores Sherman Brothers, junto con un verso nuevo en la canción de “It’s a Small World”.

Downtown Disney District y accesibilidad para visitantes

Downtown Disney continúa su expansión con nuevas tiendas como Disney Wonderful World of Sweets y Parkside Market. Además, Disneyland Resort ofrece promociones y paquetes para facilitar la visita familiar, con opciones de entrada flexibles y hospedaje en sus hoteles.

Con shows especiales, estrenos, decoración y una oferta gastronómica única, el 70.º aniversario de Disneyland Resort es una oportunidad para visitar el parque en una de sus etapas más completas. Para obtener detalles sobre entradas y ofertas, se puede consultar el sitio oficial Disneyland.com/offers.