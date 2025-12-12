Copa Airlines refuerza su ruta Guadalajara–Panamá con ocho nuevas frecuencias

Copa Airlines, reconocida como la aerolínea más puntual del mundo, reforzó su presencia en México al sumar ocho vuelos semanales entre Guadalajara y Panamá. Con esta ampliación, la compañía incrementa la conectividad hacia más de 60 destinos en 32 países.

La línea aérea ofrecerá estos vuelos directos como parte de su estrategia para fortalecer la conexión de Jalisco con el resto del continente, a través de los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Tocumen.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que esta iniciativa activa la vocación turística, atrae inversión y proyecta la identidad del estado a nivel internacional. Durante noviembre, Copa iniciará operaciones entre la Ciudad de Panamá y Guadalajara con ocho frecuencias semanales.

Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México, destacó que estas nuevas frecuencias permitirán ofrecer un servicio más completo y conveniente.

“A través del Hub de las Américas en Panamá, nuestros pasajeros pueden aprovechar múltiples oportunidades de conexión con las principales ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Copa continúa fortaleciendo el crecimiento de los mercados entre Latinoamérica, el Caribe y Guadalajara, apoyando el desarrollo turístico regional”, comentó.

Horarios de los nuevos vuelos de Guadalajara a Panamá

Los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional de Guadalajara lunes, martes, miércoles y jueves a las 00:10 hrs, llegando a Panamá a las 05:24 hrs, mientras que jueves, viernes, sábados y domingos serán a las 12:10 hrs, con llegada a las 17:24 hrs.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, los vuelos hacia Guadalajara saldrán los domingos, lunes, martes y miércoles a las 19:25 hrs, arribando a Jalisco a las 22:51 hrs; mientras que jueves, viernes, sábados y domingos serán a las 07:24 hrs.

Con estas frecuencias directas y sin escalas, la aerolínea aumentará sus vuelos semanales de seis a ocho, ofreciendo a los pasajeros más opciones de horarios.