¿Listo para una noche con murciélagos? Vive esta experiencia ecológica en CDMX

¿Te gustan los murciélagos? Entonces esto te interesa. La Ciudad de México te invita a disfrutar de la “Noche de Murciélagos”, un evento para concientizar sobre la importancia ecológica de estos mamíferos mediante actividades culturales y educativas.

Organizado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), este encuentro nocturno permitirá a los capitalinos descubrir el mundo de los murciélagos y conocer su papel fundamental en la polinización y conservación de los ecosistemas locales.

En la Ciudad de México se han reportado hasta 23 especies distintas de murciélagos, lo que refleja la gran diversidad que habita incluso en zonas urbanas.

Si no tienes planes para este fin de semana, este recorrido nocturno es una excelente oportunidad para visitar en familia. El objetivo es fortalecer la relación entre los habitantes de la ciudad y estos mamíferos a través de juegos y proyecciones.

Asimismo, se busca mitigar las principales amenazas que enfrenta la especie para sobrevivir en un ambiente cada vez más urbanizado, como ocurre en la Ciudad de México, donde se han registrado hasta 23 tipos diferentes. Además los visitantes podrán aprender sobre ellos, observar la fauna nocturna como aves, cacomixtles y anfibios.

¿Cuándo y a qué hora se celebrará ‘Noche de Murciélagos’ en la CDMX?

El evento se llevará a cabo el sábado 23 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, ubicado en Avenida Año de Juárez No. 1900, colonia Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Se recomienda llevar impermeable o chamarra para el recorrido, ya que estamos en temporada de lluvias.

El costo de participación por persona es de 18 pesos. Para asistir, es necesario realizar un registro previo llamando al 55 5843 5204 o entrando al siguiente enlace.