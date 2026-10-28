Airbnb modifica sus reglas de salida

Los viajeros que reservan este tipo de alojamientos encontrarán un final de estancia más sencillo. Conoce todos los detalles.

Olvídate de tener que realizar ciertas labores del hogar antes de salir de tu estancia. A partir del 20 de noviembre hay nuevas reglas que protegen al huésped. ¿Quieres conocerlas?

Si alguna vez te hospedaste en una de las propiedades y sudaste la gota gorda para dejar los platos sucios en la lavadora antes de salir corriendo a tomar el avión, para el que ya ibas retrasado. Esto sólo será un mal sueño, pues la compañía restringirá las tareas que los anfitriones exigen a los hospedados antes de abandonar el inmueble.

Nuevo reglamento

El objetivo es eliminar peticiones excesivas y garantizar que lo pagado en tarifas de limpieza se traduzca en un servicio profesional. Los cambios principales se resumen así:

No se podrá exigir quitar sábanas, sacar la basura fuera del recinto o lavar y guardar los platos.

Las tareas no deben requerir un esfuerzo o tiempo considerable propio del personal de limpieza.

Todas las tarifas adicionales deben aparecer en el precio total antes de reservar.

Las normas de la casa tienen que figurar en el anuncio y no pueden modificarse después de la reserva. También tienen que aparecer en los recordatorios de reserva.

Quedan prohibidas las multas por no realizar tareas de salida.

Las tarifas de limpieza solo cubren la puesta a punto estándar entre estancias.

Lo que sí se puede pedir

Hasta siete condiciones estándar: horarios de llegada y salida, periodos de silencio, número máximo de huéspedes o mascotas, normas sobre fumar y uso comercial de imágenes o grabaciones.

Tareas razonables y acordes con el espíritu de la política.

Excepciones justificadas, como propiedades rurales remotas donde dejar basura al aire libre podría atraer animales.

Transparencia total

Airbnb auditará las exigencias de los anfitriones y cancelará cualquier penalización que infrinja el espíritu de la norma. Los anfitriones pueden solicitar excepciones cuando exista una razón justificada, como el riesgo de atraer animales salvajes en zonas rurales. En el resto de casos Airbnb se reserva la facultad de cuestionar exigencias que no se ajusten a la nueva política.

El ajuste beneficia a familias, personas con movilidad reducida y viajeros con poco margen de tiempo. Al eliminar la fricción del momento del check-out, Airbnb consolida su atractivo para escapadas cortas y viajes de trabajo.