Medellín, un gran destino para el turismo MICE

Israel Gómez, director de altROOM, empresa que representa a Destino Colombia, dio la bienvenida a un selecto grupo de agentes de viajes a una presentación de Medellín, una ciudad que florece, con el apoyo de Greater Medellín Convention & Visitors Bureau. El país se ha convertido en un socio estratégico para México, “somos hermanos”, comentó Gómez.

Es uno de los destinos más atractivos para el turismo MICE en Latinoamérica, así lo confirma María José Ramos, coordinadora Comercial de Destino Colombia, pues aseguró que este sitio colombiano pasó por un proceso de transformación profunda que la llevó de un pasado complejo a un presente reconocido por su innovación, conectividad y capacidad para recibir eventos de todo tipo.

“Hoy, Medellín es una sede lista para congresos, convenciones, incentivos y reuniones corporativas, con espacios modernos, oferta cultural y un ambiente urbano vibrante”, detalló.

La conectividad aérea es una de sus mayores virtudes. Desde Ciudad de México existen vuelos directos hacia Medellín, además de opciones hacia Bogotá y Cartagena, lo que facilita los viajes corporativos y reduce tiempos de traslado. Como DMC, Destino Colombia cuenta con oficinas y flotas propias en estas tres ciudades, algo fundamental para coordinar grupos y eventos con logística eficiente.

¿Qué ofrece Medellín?

Destaca por su infraestructura. Con una amplia gama de hoteles con salones y servicios especializados para reuniones. Desde propiedades boutique hasta de lujo, cada espacio se adapta a grupos pequeños o convenciones con cientos de asistentes. El Hotel Intercontinental es uno de los recintos con mayor capacidad, mientras que propiedades locales como el Hotel Diez muestran el encanto regional con conceptos inspirados en las regiones de Colombia.

Para eventos masivos, el Centro de Convenciones Plaza Mayor es la joya del destino. Su Gran Salón tiene capacidad aproximada de 3 mil personas y su Palacio de Exposiciones soporta hasta 22 mil asistentes, ideal para congresos internacionales. También existen venues alternativos como el Museo de Arte Moderno, el Museo El Castillo o terrazas en centros comerciales como El Tesoro, perfectos para cenas corporativas, lanzamientos o actividades de networking.

El turismo MICE en Medellín no se limita a los espacios cerrados. La ciudad y sus alrededores ofrecen experiencias ideales para team building o actividades de integración. Entre las favoritas están el tour por la Comuna 13, ejemplo del renacimiento social de la ciudad; las fincas cafeteras en Envigado y Santa Elena; y los paseos en lancha por Guatapé, donde las empresas incluso pueden rentar embarcaciones privadas para eventos especiales.

La escena gastronómica y cultural complementa cualquier itinerario. Restaurantes con vistas panorámicas, bares con música local y espacios creativos permiten cerrar jornadas de trabajo en un ambiente moderno y relajado.

Con infraestructura sólida, experiencias locales, conectividad y hospitalidad, Medellín se posiciona como una opción estratégica para eventos corporativos y viajes de incentivo. Combina profesionalismo con una energía única que siempre sorprende a quienes lo visitan.

Como parte del evento, se realizó un taller de flores, donde los asistentes hicieron un bouquet, inspirado en la cultura silletera.