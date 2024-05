La oferta gastronómica de The Peninsula Hotels en Shanghai, Beijing, Londres y París

Comparte este contenido

Para los viajeros que buscan más que un simple alojamiento, The Peninsula Hotels destaca como sinónimo de lujo gastronómico. Con ubicaciones en algunas de las ciudades más excitantes del mundo, esta cadena no sólo es renombrada por su servicio de primera y sus espléndidas instalaciones, sino también por sus restaurantes con estrellas Michelin.

Las delicias culinarias que The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula London y The Peninsula Paris ofrecen, muestran cómo cada hotel y sus restaurantes elevan el arte de la gastronomía a niveles sublimes.

Yi Long Court en Shanghai

En The Peninsula Shanghai, Yi Long Court no es solo un restaurante, es un destino culinario que combina la tradición cantonesa con toques contemporáneos. Reconocido con una estrella Michelin en 2022, ofrece platos exquisitos como el mero frito al wok y el tofu al vapor con carne de cangrejo. La mesa del chef en Yi Long Court, diseñada para la intimidad y el espectáculo culinario, permite a los comensales una experiencia personalizada en un entorno elegante.

Jing en Beijing

Jing en The Peninsula Beijing es una joya culinaria que fusiona la alta cocina francesa con influencias asiáticas. Este restaurante, adornado con estrellas Michelin, no solo ofrece un menú sofisticado sino también un ambiente que evoca un jardín secreto. Su bodega privada, con más de 400 etiquetas exclusivas, complementa perfectamente su menú innovador, ofreciendo catas inigualables para los aficionados al vino. No te puedes perder el mousse de Foie Gras confitado con puré de manzana e higos.

Brooklands by Claude Bosi en Londres

En The Peninsula London, Brooklands by Claude Bosi celebra la edad de oro de la aviación y el automovilismo con una mezcla de ingredientes británicos de primera y técnicas culinarias francesas. Este restaurante en la azotea ofrece vistas panorámicas de Londres y un menú galardonado con dos estrellas Michelin, perfecto para disfrutar en la terraza durante los meses más cálidos.

L’Oiseau Blanc en París

En The Peninsula Paris, L’Oiseau Blanc ofrece más que comida. Este restaurante de dos estrellas Michelin, que homenajea a los aviadores Charles Nungesser y François Coli, sirve platos que son tanto audaces como refinados. Los eventos especiales, como el Viaano Gastronómico Musical, permiten a los comensales explorar menús excepcionales con maridajes únicos, realzando una experiencia inolvidable.

El Chef David Bizet, junto con la Chef Pastelera Anne Coruble y el Sumiller jefe Florent Martin, presenta un menú que celebra los terruños excepcionales de Francia.

Cada restaurante de The Peninsula Hotels crea experiencias culinarias que reflejan la elegancia y la sofisticación de las ciudades en las que se encuentran. Desde sabores auténticamente cantoneses en Shanghai hasta fusiones franco-asiáticas en Beijing, desde innovaciones británicas en Londres hasta delicias francesas en París, The Peninsula redefine lo que significa cenar en un hotel de lujo.