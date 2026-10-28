La metamorfosis del modelo turístico español

Confirmado el viajero internacional ya no solo apuesta por el verano. De acuerdo con el estudio “El viajero internacional que transforma España”, realizado por Data Appeal Company, las estancias más largas y los mercados de media y larga distancia han reconfigurado la temporada media y baja.

Panorama prometedor

Debido al boom que enfrentan las travesías, todo país busca la fórmula que le permita distribuir a los trotamundos a lo largo de todo el calendario anual. En pocas palabras, desestacionalizar el destino para retenerlos y no perderlos ante las olas de turismo masivo. Al parecer, España se encuentra en esta transición a un modelo de turismo sostenible, de acuerdo a las cifras presentadas por el estudio, te invitamos a descubrirlos:

Lidera la ventaja competitiva: Mientras Grecia concentra el 72.7 % e Italia alcanza un 58.7 % del flujo anual en el verano, España ha logrado reducirlo al 52.8 %. Una buena noticia para la economía, pues garantiza ingresos estables todo el año.

En temporada baja: Cuatro de cada 10 viajeros eligen alojamientos de gama media-alta y alta. La proporción alcanza el 44.2 % en la costa mediterránea e islas y el 58.2 % en Canarias. Esta preferencia genera mayor impacto económico por visitante y refuerza un posicionamiento basado en la calidad.

La productividad de las urbes: Se consolidan como un gran atractivo por su oferta de cultura y compras; las últimas han crecido 4.7 puntos porcentuales en dos años, impulsadas por visitantes de media y larga distancia. Cabe resaltar que los hoteles de gama media-alta y alta concentran el 64.8 % de las estancias en este tipo de lugares.

Experiencias auténticas: Que proveen los sitios de interior y naturaleza son un gran atractivo para las parejas y trotamundos en solo. Son un motor para viajes fuera de temporada. Los principales emisores de este tipo de turismo son Italia, Portugal, Reino Unido, junto a una elevada proporción de viajeros solitarios procedentes de Alemania 39.4 % y Estados Unidos 33.5 %.

Las islas Canarias, el gran referente: Poco a poco presenta una desestacionalización. Registran las estancias medias más largas, con 6.6 noches. Combinan una alta proporción de parejas y familias europeas con crecimientos recientes en experiencias culturales de 1.2 puntos porcentuales, turismo familiar de 3.2 puntos y bienestar de 2 puntos. El archipiélago demuestra cómo una oferta segmentada mantiene la demanda durante todo el año.

Miguel Sanz, director de Turespaña, subraya que reducir la estacionalidad sigue siendo una prioridad estratégica. La capacidad de España para diversificar actividades y experiencias fuera de temporada alta constituye su principal ventaja competitiva frente a otros puntos mediterráneos. El resultado es un modelo turístico más equilibrado, con mayor impacto económico y social en destinos de todo el país.