Checo Pérez toma Reforma: fecha, horario y ruta del Show Run de Fórmula 1 en CDMX

El Show Run de Checo Pérez llevará un monoplaza de Fórmula 1 a Paseo de la Reforma este miércoles 28 de octubre de 2026, como parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México.

La exhibición comenzará a las 10:00 horas y tendrá como escenario el tramo entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en la CDMX. El acceso para el público será gratuito.

El evento también tendrá un significado particular para Sergio “Checo” Pérez: forma parte de la celebración por sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y representa la primera aparición de Cadillac Formula 1 Team en suelo mexicano durante su temporada de debut.

¿A qué hora es el Show Run de Checo Pérez?

El Show Run está programado para el miércoles 28 de octubre. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas y la programación contempla actividad hasta alrededor de las 12:30 horas.

Durante la exhibición, Checo Pérez realizará demostraciones de velocidad y maniobras sobre Paseo de la Reforma. Para quienes no puedan acudir, se anunció una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Desde el Paddock, desde las 10:00 horas.

¿Cuál será la ruta en Paseo de la Reforma?

El recorrido se concentrará entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, uno de los tramos más reconocidos de Paseo de la Reforma.

Los asistentes podrán observar a Checo Pérez al volante de un monoplaza fuera de un circuito, pocos días antes de las actividades oficiales del Gran Premio de la Ciudad de México, previsto del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Habrá cierres viales por el Show Run?

El evento tendrá afectaciones sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma y calles cercanas al trayecto.

Entre las alternativas viales se consideran los carriles laterales de Reforma, Eje 2 Poniente —Florencia y Río Tíber—, Eje 3 Poniente —Río Mississippi y Sevilla—, Avenida de los Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Quienes planeen trasladarse por esta zona de la CDMX durante la mañana deben considerar mayor tiempo de recorrido y revisar los avisos de movilidad antes de salir.

Checo Pérez vuelve a tomar Reforma

Esta no será la primera ocasión en que el piloto mexicano participe en una exhibición de este tipo en la capital. En 2021, Checo Pérez también recorrió Paseo de la Reforma antes del Gran Premio de México, en aquella ocasión como piloto de Red Bull.

Cinco años después, el Show Run marca su regreso a una de las avenidas más conocidas de la ciudad, ahora con Cadillac y dentro de la semana de la Fórmula 1 en México.

Para los aficionados, la cita ofrece la posibilidad de ver de cerca un monoplaza sin necesidad de acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez y suma una actividad gratuita al calendario previo al Gran Premio.