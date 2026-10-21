La magia celestial de Longwood Gardens

Este año, Longwood Gardens promete sorprender con su esperada Longwood Christmas, su exhibición navideña que transforma el complejo botánico con una estética inspirada en el cosmos.

La propuesta de este año toma como inspiración el asombro que provocan las estrellas y el cosmos. Desde el momento en que el visitante arriba, imágenes captadas por los telescopios Hubble y James Webb anuncian que la experiencia será distinta.

Galaxias sorprendentes

Dentro de los invernaderos, una supernova dorada de enredaderas da la bienvenida en el East Conservatory, mientras una galaxia espiral construida con musgo y nochebuenas presiden la Exhibition Hall bajo estrellas moravas y cestas de orquídeas blancas. Los árboles se visten en tonos dorados, cobrizos, blancos y champán. En el paseo central, un abeto de Fraser giratorio de casi 7 metros está rodeado por enormes adornos artesanales de color rojo metálico y una guirnalda luminosa que evoca una estrella fugaz.

La Sala de Música se convierte en el observatorio de un astrónomo: un abeto de Fraser de 5.5 metros gira lentamente con adornos dorados, de cristal y de cobre, mientras una vista del cosmos cubre el fondo. En el Pasaje de las Acacias, grandes lunas luminosas muestran sus fases. En el Invernadero Oeste, esferas de luz blanca flotan entre cestas colgantes, y cuatro abetos de Nordmann brillan con cianotipias de motivos estelares.

Observatorio vivo

Lo mejor, encontrarás más de 25 variedades de nochebuenas, narcisos blancos y amarilis que llenan los invernaderos. También hay coronas vivas de suculentas y elementos florales únicos.

Al caer la noche, más de medio millón de luces guían el recorrido exterior por más de 100 árboles decorados. En Flower Garden Drive, el popular árbol de la vida silvestre, se adorna con estrellas y lunas hechas con sarmientos de vid. En el lago pequeño, estrellas gigantes brillan como supernovas en tonos azules y blancos cálidos. En el Jardín Acuático Italiano, las luces bailan al ritmo de música navideña. Y en el Meadow Garden, un sendero renovado conduce entre destellos de estrellas fugaces y arcos iluminados en forma de media luna. Para acceder a esta parte del recorrido es indispensable reservar y obtener horario asignado.

Gastronomía festiva

La oferta culinaria es tan brillante como toda la exhibición y brinda varias propuestas:

The Fountain Room : ofrece la vivencia Taste of Christmas del 20 al 24 y del 26 al 30 de diciembre. Con selectos platos dulces y salados, carnes cortadas al momento, postres, estación de chocolate caliente, vinos de la casa, cervezas artesanales y cóctel temático. Requiere entrada especial.

: ofrece la vivencia Taste of Christmas del 20 al 24 y del 26 al 30 de diciembre. Con selectos platos dulces y salados, carnes cortadas al momento, postres, estación de chocolate caliente, vinos de la casa, cervezas artesanales y cóctel temático. Requiere entrada especial. 1906 . Restaurante emblemático con menú de precio fijo de tres o cuatro platos, opciones de vino o cócteles. Abierto todos los días, con reserva en Tock. El chef Ejecutivo George Murkowicz destaca las verduras del huerto ornamental de Longwood.

. Restaurante emblemático con menú de precio fijo de tres o cuatro platos, opciones de vino o cócteles. Abierto todos los días, con reserva en Tock. El chef Ejecutivo George Murkowicz destaca las verduras del huerto ornamental de Longwood. Café y Beer Garden : Son propuestas de temporada, más relajadas, que brindan chocolate caliente, cervezas locales como la Pomegranate Ginger Winter Wheat Ale, elaborada con jengibre cultivado en el jardín.

: Son propuestas de temporada, más relajadas, que brindan chocolate caliente, cervezas locales como la Pomegranate Ginger Winter Wheat Ale, elaborada con jengibre cultivado en el jardín. Novedad: Habrá un puesto de café y cacao en el East Conservatory con repostería recién horneada.

Muy interesante

La experiencia estará abierta al público a partir del 20 de noviembre hasta el 10 de enero de 2027. Las entradas para la parte gourmet, tienen un costo de $136 dólares para adultos; $95 dólares para jóvenes y $54 dólares para infantes de cinco a 15 años. Las entradas a la parte de los jardines deben adquirirse por separado en este enlace.