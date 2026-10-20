¡Conoce! 3 experiencias para la temporada festiva en Nueva York, reinventando las festividades en Manhattan

Las celebraciones de fin de año ya no están tan lejos y Nueva York siempre es un sitio icónico que atrae. Por ello, en INVERTOUR te traemos tres propuesta que lograrán que tu odiseas por la Gran Manzana adquieran otras dimensiones.

Un crucero para brindar

City Cruises, presenta su programación festiva 2026 con una propuesta que resuelve uno de los grandes problemas de la temporada: la logística. Los cruceros de Navidad y Nochevieja incluyen cenas festivas, brunch, música, baile y vistas espectaculares del horizonte.

El chef prepara todo a bordo, desde pavo asado hasta postres típicos, y el pasajero solo se ocupa de disfrutar. Habrá fuegos artificiales en algunos recorridos, y hasta brunch en el día de Año Nuevo. Para grupos de 20 o más personas, ofrece paquetes todo incluido con almuerzos, cócteles y cenas adaptadas a distintos presupuestos.

Es una solución ideal para empresas o familias que quieren cerrar el año juntos sin preocuparse por reservas, menús o limpieza. La vista del skyline desde el agua, con la ciudad iluminada, es un argumento de venta muy contundente.

Realidad virtual en Times Square

Sandbox VR abrirá su primer centro en Nueva York el 23 de octubre, en el 777 de la 7.ª Avenida, a pasos del distrito teatral de Broadway, el Rockefeller Center y el Radio City Music Hall. El espacio de más de 960 m2 cuenta con seis salas privadas de realidad virtual donde grupos de hasta seis personas se equiparán con visores, chalecos hápticos y sensores de movimiento para una inmersión de cuerpo completo.

Los jugadores pueden verse e interactuar físicamente dentro del mundo virtual, lo que convierte la vivencia en algo compartido y social. Hay 12 títulos disponibles, como Deadwood Origins, Stranger Things: Catalyst, Squid Game Virtuals y Age of Dinosaurs, apto para toda la familia. No se requiere experiencia previa.

El lugar dispone de dos salas para eventos y un bar, lo que lo convierte en una alternativa ideal para celebraciones corporativas o despedidas de año. Al final, cada participante recibe un video personalizado con sus mejores momentos. Una opción que permite alejarse de las multitudes, mientras se convive con la familia o amigos.

Encuentro con la bola de Nochevieja

Para quien quiere algo realmente único, One Times Square brinda un recorrido detrás de escena, acceso cercano a la Constellation Ball, la novena versión de la bola en más de 100 años de historia, y la oportunidad de tomarse una foto antes de la cuenta atrás.

La entrada da acceso a Times Travel, un recorrido multisensorial por la historia de Times Square, y al Skywalk de One Times Square, con vistas de 360 º.

¿Sabías que la Constellation Ball tiene 5 mil 280 cristales Waterford, mide 3.8 metros de diámetro y pesa más de 5 mil 600 kilos? Es la bola más grande construida hasta la fecha. Si apuestas por la versión prémium añade la posibilidad de retirar personalmente un cristal Waterford directamente de la bola, con tres opciones conmemorativas del 250.º aniversario de Estados Unidos: Infinite Life, Infinite Liberty e Infinite Happiness.

Combinar los tres en un itinerario de fin de año es una propuesta difícil de rechazar.