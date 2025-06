Kennedy Space Center Visitor Complex: una experiencia espacial presente en IPW 2025

El Kennedy Space Center Visitor Complex, una de las atracciones más emblemáticas en Orlando, Florida, destacó en IPW 2025 en Chicago. Este evento internacional reunió a profesionales del turismo y fue la plataforma perfecta para presentar los muchos destinos únicos como este centro que ofrece experiencias inmersivas y educativas para toda la familia.

Un destino espacial único cerca de Orlando

Ubicado a solo 45 minutos de Orlando, el Kennedy Space Center Visitor Complex no es un museo común; es un viaje interactivo a la historia y futuro de la exploración espacial estadounidense. Aquí puedes vivir desde simulaciones de lanzamientos hasta encuentros con astronautas reales, ideal para quienes buscan combinar diversión y aprendizaje en sus vacaciones.

Atracciones destacadas que no te puedes perder

Entre las novedades que atraen a visitantes de todas las edades está Hyperdeck: Mission Moon, una vivencia de realidad virtual que te lleva en una misión lunar junto con hasta siete personas más. Equipados con gafas de RV, los participantes simulan el lanzamiento desde el famoso Complejo de Lanzamiento 39.

Otra atracción innovadora es la experiencia VR dentro de una réplica de la cápsula New Shepard de Blue Origin, donde los datos reales y las imágenes te hacen sentir que estás viajando al espacio.

Para los amantes de la historia, el Heroes and Legends Featuring the U.S. Astronaut Hall of Fame, presentado por Boeing, rinde homenaje a los pioneros del programa espacial, mientras que en el Rocket Garden puedes caminar entre cohetes originales y réplicas de las misiones Mercury, Gemini y Apollo.

Conoce astronautas y vive simulaciones únicas

En el Astronaut Encounter, tienes la oportunidad única de escuchar de primera mano las experiencias de un astronauta veterano. También está el Gateway: The Deep Space Launch Complex, que te muestra el futuro de la exploración espacial con naves auténticas y prototipos futuristas.

Una visita obligada es el Space Shuttle Atlantis, donde puedes interactuar con más de 60 exhibiciones y vivir la emoción de un lanzamiento espacial con simuladores avanzados.

El complejo piensa en toda la familia. Planet Play es un área interactiva para niños de dos a 12 años, donde pueden escalar un agujero de gusano, deslizarse por campos de asteroides y jugar en los anillos de Saturno, haciendo que la ciencia espacial sea divertida y accesible.

Planea tu visita al Kennedy Space Center Visitor Complex

Este destino no solo ofrece entretenimiento, sino también inspiración y educación. Si estás planeando un viaje a Orlando, no olvides incluir esta aventura espacial en tu itinerario para vivir la aventura de volar entre estrellas y cohetes.

Para más detalles, horarios y boletos, visita la página oficial: kennedyspacecenter.com

Puede interesarte…