Kennedy Space Center Visitor Complex anuncia nueva experiencia inmersiva 

Así es, para celebrar la exploración espacial y el futuro llega The Gantry at LC-39a Kennedy Space Center Visitor Complex, se trata de una experiencia innovadora e interactiva que reimagina el histórico pórtico del Launch Complex (Complejo de Lanzamiento) 39, situado entre las plataformas de lanzamiento más emblemáticas de la exploración espacial. La atracción, cuya inauguración está prevista para principios de 2025, mostrará la ubicación del LC-39 dentro de un refugio nacional de vida salvaje, donde se resalta la combinación perfecta entre los importantes logros de la humanidad y la belleza del planeta Tierra.

Accesible a través del Kennedy Space Center Bus Tour, The Gantry at LC-39, ofrece una vista de 360° sin precedentes del Kennedy Space Center y de las plataformas de lanzamiento activas, así como una serie de exposiciones y experiencias envolventes. Su tema central, Off Earth, For Earth (Fuera de la Tierra, para la Tierra), explora la relación vital entre tecnología y naturaleza y subraya la misión permanente de la NASA de proteger la Tierra a través de la exploración espacial.

Las principales características de The Gantry at LC-39 incluirán:

Centro de Información de la Tierra (EIC): Un dinámico centro de datos con un espectáculo teatral envolvente, una cautivadora pantalla gigante y una galería de exposiciones interactivas, que ofrece una visión holística de cómo está cambiando el planeta en formas que afectan a toda la vida en la Tierra.

Construcción interactiva de cohetes: Los visitantes pueden diseñar y lanzar cohetes virtualmente, experimentando la emoción del vuelo espacial desde un lugar de lanzamiento cercano a los puertos espaciales en funcionamiento del Kennedy Space Center.

Zona de lanzamiento: Una ubicación privilegiada para ver lanzamientos de cohetes reales, con una gran pantalla LED que reproduce en forma continua contenidos multimedia para mejorar la experiencia.

Exposiciones interactivas: Actividades educativas, incluidas experiencias de juego en las que los visitantes pueden explorar los Complejos de Lanzamiento 39A, 39B, 41, 40 y 37, utilizando binoculares y gráficos informativos.

Simulación de prueba de fuego: Una experiencia emocionante en la que visitantes de todas las edades pueden situarse bajo un impresionante motor de un cohete a escala real mientras simula una prueba de fuego estática, sintiendo la potencia y la emoción de la ignición de un cohete. Un estruendo de sonido, luz y niebla refrescante crean una emoción alucinante.

Jardín con esculturas de animales: Esculturas para escalar de tortugas marinas, caimanes y un nido de águilas, así como gráficos interpretativos, cuentan la historia del hogar del Kennedy Space Center dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Merritt Island. En el centro, un fragmento de una Plataforma de Lanzamiento Móvil inactiva conecta a los visitantes con las históricas plataformas de lanzamiento cercanas.

Comedor exterior: Un espacio cómodo y cubierto para que los visitantes se relajen y disfruten de una comida de autoservicio junto al Crawlerway, así como de un dispositivo de la banda de rodamiento del Crawler-Transporter.

Para obtener más información sobre el Kennedy Space Center Visitor Complex, visita kennedyspacecenter.com.