IPW 2021 en Las Vegas da la esperanza de la reactivación del turismo

Las Vegas, Nevada.- Con la firme esperanza de que la industria del turismo se recupere y se reactive pronto, IPW 2021 rompió con la sequía de reuniones grandes de turismo llevándose a cabo luego de un receso y con protocolos impecables aquí en la espectacular ciudad de Las Vegas.

Y a pesar de que Estados Unidos aún tiene sus fronteras cerradas para algunos de los principales mercados internacionales, da la esperanza de que pronto habrá buenas noticias de reapertura.

“En este IPW celebramos el poder de permanecer unidos dado el costo que el COVID-19 ha cobrado en nuestro sector. También estamos felices de este primer momento de unión, de reencuentro con las personas, los lugares, las emociones y los sentidos que perdimos durante la pandemia”, dijo Roger Dow, presidente de US Travel, uno de los grandes anfitriones del IPW 2021, la principal feria turística para vender destinos estadounidenses a todo el mundo.

Hoy, 33 países tienen restricciones de entrada a los Estados Unidos, más allá de las fronteras terrestres con Canadá y México, lo que ha representado una caída fuerte en el segmento. Incluso, dado el reciente anuncio de la Casa Blanca que reabrirá fronteras a algunos países más en el próximo mes de noviembre, siempre y cuando los turistas extranjeros ya estén vacunados y/o presenten su prueba negativa de COVID-19, US Travel proyecta una recuperación total hasta el año 2024, ya que incluso después de la reapertura, los protocolos, requisitos y la red aérea limitada seguirá frenando los viajes a los Estados Unidos.

En efecto, ayer se confirmó que los estadounidenses no vacunados, al regresar a casa, también deberán presentar una prueba negativa tomada el día antes del viaje. Esta decisión se aplicará a los niños.

Dow comentó que las fronteras cerradas representan una pérdida de $1.5 mil millones para la economía de EE.UU., equivalente a 10 mil puestos de trabajo.

Asimismo, declaró que justamente fue el argumento económico el que llevó al gobierno federal a otorgar a US Travel el permiso para que IPW 2021 se realizara con el ingreso de participantes a un evento y con la autorización NIE – Nation Interest Exception (Excepción de Interés Nacional). “Les mostramos que todos están vacunados y evaluados, y no tendrían ningún impacto en el plan nacional contra el coronavirus ya que hay decenas de millones de estadounidenses inmunizados. De no llevarse a cabo este IPW, las pérdidas ascenderían a miles de millones de dólares, pues el evento ya generó por sí mismo -y hasta el momento- más de $5 mil 500 millones de dólares en negocios, ayudando al país a mantener su liderazgo en el turismo mundial”, aseveró Dow.

Todos los integrantes de esta gran feria de turismo entre compradores, periodistas y delegados internacionales, que representan más de 27 países, fueron perfectamente evaluados y cumplieron con el protocolo de vacunas y prueba de antígenos. Las comidas son en tres turnos y es obligatorio el uso de cubrebocas. Y lo mejor, el IPW está aplicando vacunas tanto de COVID-19 como de influenza en el centro de convenciones para quien lo requiera.

La delegación de México consta de 70 personas aproximadamente, de los cuales menos de 20 son operadores que con gran entusiasmo vinieron a reforzar lazos.

Cabe destacar que en julio los 10 mercados emisores más grandes a los Estados Unidos tuvieron una caída de alrededor del 90 % en las llegadas de visitantes, en comparación con 2019.

Sí, es definitivamente un IPW diferente, con mucha menos gente, quizá menos de 2 mil delegados, en donde no hay abrazos, ni besos entre amigos ni partners pero hay felicidad indudablemente por volverse a reencontrar y sobre todo hacer negocio.

El hotel World Las Vegas fungió como anfitrión de la apertura, un novedoso mega complejo hotelero que cuenta con Hilton, Conrad y LXR, la marca de ultra lujo de la familia que opera Crockfords Las Vegas, por Genting Berhad, de Malasia.

Este gigante del hospedaje ofrece más de 40 experiencias gastronómicas, un club nocturno, Zouk, inaugurado por DJ Tiesto, con una lista de espera para que artistas como, Celine Dion, Carrie Underwood, Katy Perry y muchos más se presenten aquí con mega conciertos estelares. Tiene más de 3 mil 500 habitaciones y tuvo un costo de $4.300 millones de dólares. Es el primer hotel nuevo en Las Vegas luego de 10 años.

