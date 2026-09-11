Interrail, la única forma de recorrer Europa en tren

Si eres amante de las travesías por tren, te encantará saber que en Europa se han unificado bajo una sola marca global. Es el inicio de una nueva era, que elimina la división entre residentes continentales y visitantes internacionales; ahora todos suben a bordo con un mismo tipo de pase.

Filosofía transformadora

A partir del 10 de septiembre de 2026, Eurail desapareció para siempre. Todos los pases de tren europeos se unifican bajo el nombre Interrail, acompañados de una nueva filosofía de marca: The Interrail Effect. Porque viajar en tren por el viejo continente no se trata solo de llegar a un destino, sino de descubrir en quién te conviertes en el camino.

La propuesta intenta incentivar la transformación personal que ocurre durante el trayecto, a través de diferentes experiencias, entre las que destacan las conversaciones informales en el vagón restaurante, las amistades espontáneas y los paisajes de pequeños pueblos que inspiran futuras visitas.

El cambio es solo de nombre. El producto permanece idéntico. Los mismos trenes de alta velocidad, nocturnos y regionales que recorren 33 países y más de 200 mil kilómetros de vías siguen disponibles. Quien ya compró un Eurail Pass antes de esa fecha no pierde nada: su pase mantiene validez integra.

Opciones múltiples

Estas son algunas de las soluciones que te permitirán crear itinerarios excepcionales bajo la nueva identidad:

Pase Interrail Global: Otorga acceso ilimitado a la red ferroviaria de 33 países europeos. Disponible en modalidades flexibles (como 4 o 7 días de viaje dentro de un mes) o consecutivas (desde 15 días hasta tres meses ilimitados).

Pases One Country: Diseñados para itinerarios focalizados en un solo destino, como Italia o agrupaciones regionales tipo Benelux que pasa por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo o elegir Países Nórdicos para hacer escalas en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, ideales para inmersiones profundas.

Estructura tarifaria por segmentos: Mantiene tarifas reducidas con un 25 % de descuento para jóvenes (12 a 27 años), 10 % para mayores de 60 años y pases gratuitos para hasta dos niños (4 a 11 años) por cada pase de adulto.

Flexibilidad y reservas: Permite abordar trenes regionales sin costo adicional y asegurar asientos en alta velocidad o trenes nocturnos con tarifas fijas de reserva que no se encarecen con la cercanía de la fecha. Es ideal para trotamundos que no siguen reglas al viajar y que les encanta improvisar destinos en el camino.

Con estas opciones, el tren sigue siendo un maravilloso cómplice para recorrer el viejo continente y descubrir rutas a las que sólo él puede llegaT, bajo un único lema que es unir a todos los que suben a bordo.