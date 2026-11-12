Mónaco presenta su oferta de lujo

Mónaco presentó ante agentes de viajes de lujo en México su campaña Everything at Once, “una estrategia que busca ampliar la imagen que el mercado tiene del destino y mostrar que su oferta va más allá de Monte Carlo, el Gran Premio de Fórmula 1, los yates y el casino”, indicó Vanessa González, Travel Trade Manager.

El evento fue organizado en conjunto con Atout France, representada por Patty Torres.

La iniciativa pone el foco en gastronomía, cultura, historia, bienestar, naturaleza y lujo dentro de un territorio compacto. La intención también es posicionar al principado como un destino para estancias más largas y no solamente como una escala dentro de un viaje por la Riviera Francesa.

Como parte de esta estrategia, Mónaco prepara más activaciones para 2027 con asesores de viajes y profesionales del segmento de lujo en México.

¿Qué busca mostrar Mónaco con Everything at Once?

Uno de los ejes de la campaña consiste en explicar que el principado está formado por distintos distritos con propuestas específicas.

Monte Carlo concentra algunos de los espacios más conocidos, entre ellos el casino y la ópera. Sin embargo, el destino cuenta con otras zonas que permiten ampliar el itinerario.

La Condamine alberga el puerto de Hércules, uno de los puntos de llegada para cruceros. Larvotto concentra playa, restaurantes, clubes de playa y hoteles.

Fontvieille es una zona con mayor presencia residencial y cuenta con el segundo puerto de Mónaco. Old Town reúne el Palacio del Príncipe, museos, la catedral y distintos espacios relacionados con la historia y la cultura del principado.

A esta oferta se sumó Mareterra, un distrito presentado en 2025 que incorpora propuestas comerciales, restaurantes y opciones de compras.

Mónaco quiere pasar de escala a destino principal

La campaña también busca modificar la percepción de que, debido a su tamaño, Mónaco funciona únicamente para una visita de pocas horas.

La iniciativa apunta a que el viajero utilice el principado como base del recorrido y desde ahí visite otros puntos de Francia e Italia.

Para el mercado mexicano, el objetivo será trabajar de forma más cercana con asesores especializados, con el fin de explicar las distintas posibilidades de viaje y atraer a más turistas interesados en experiencias de lujo.

La representación turística del destino destacó además que ya observa crecimiento del mercado mexicano hacia el principado.

¿Cómo llegar a Mónaco desde México?

Mónaco no cuenta con aeropuerto internacional, por lo que la puerta de entrada habitual es Niza, en el sur de Francia.

Desde el aeropuerto de Niza, los viajeros pueden trasladarse al principado en helicóptero, transporte terrestre o tren.

El trayecto en helicóptero dura alrededor de siete minutos. Por carretera, el tiempo estimado es de unos 30 minutos, aunque puede variar según la temporada y las condiciones de tránsito. En tren, el recorrido ronda los 20 minutos.