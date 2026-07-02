Decameron refuerza su estrategia comercial en México

Decameron fortaleció su presencia comercial en México con encuentros realizados en Guadalajara y León, donde reunió a más de 200 profesionales de la industria turística entre agentes minoristas y operadores mayoristas.

Las reuniones formaron parte de la estrategia de cercanía con socios clave y permitieron presentar novedades de producto, actualizaciones comerciales y herramientas diseñadas para apoyar la venta de actividades todo incluido.

Decameron en Guadalajara y León

En Guadalajara, el encuentro convocó a 100 agentes minoristas y 22 operadores mayoristas. En León participaron 73 agentes minoristas y 36 mayoristas, lo que confirma la importancia de ambas plazas para la compañía.

Durante los eventos estuvieron presentes David Pressler, vicepresidente de Decameron, y Aldo Martínez, director Comercial de México. Ambos compartieron la visión de crecimiento de la marca en el país, así como los proyectos que buscan mejorar la vivencia de los viajeros.

La compañía presentó actualizaciones en su estructura comercial local. Mariana Cerezo participó como gerente Comercial de León, mientras que Gerardo González fue presentado como nuevo gerente Comercial para Guadalajara y Ciudad de México.

Decaofertón 2026 y nuevas herramientas para agentes

Uno de los anuncios principales fue la presentación de Decaofertón 2026, iniciativa que se realizará del 29 de junio al 3 de julio. Esta campaña estará enfocada en impulsar la venta de grupos para 2027 mediante beneficios y herramientas comerciales para profesionales del turismo.

Decameron también compartió avances y mejoras en sus hoteles de México. El objetivo fue ofrecer mayor claridad al canal de distribución sobre la evolución del producto, los cambios operativos y las experiencias disponibles para los huéspedes.

Otro punto relevante fue el programa Agents Rewards, una plataforma creada para reconocer la preferencia y desempeño de los agentes de viajes. Con esta herramienta, la compañía busca fortalecer la relación con quienes comercializan sus productos.

De acuerdo con Decameron, estos encuentros permiten escuchar a sus socios comerciales, compartir novedades y construir relaciones de largo plazo con la comunidad turística.