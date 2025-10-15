Hola Houston promueve sus atractivos en Misión de Ventas México 2025

Como parte de la Misión de Ventas México 2025, Hola Houston acercó a diversos partners con tour operadores mexicanos, para llevar más personas a esta ciudad.

Mauricio González, CEO de CWW, la empresa que representa a Houston desde hace 18 años, agradeció a los presentes y dijo que van por muchos más.

Por su parte, Jorge Franz, vicepresidente Senior de Turismo y Relaciones con la Industria de Houston First Corporation, comentó:

“Es un gran placer para nosotros estar con ustedes aquí, venimos cada año, y es porque este mercado representa muchísimo, en 2024 llegaron 1.9 millones de mexicanos a visitarnos, dejaron una derrama económica de $511 millones de dólares en la ciudad, eso significa que 63 % del mercado internacional es de México”.

Asimismo, se dijo muy agradecido por trabajar con los agentes de viajes. La delegación de Houston que se dio cita para hacer negocios incluyen a:

The Westin Galleria & The Westin Oaks

St Regis Houston

Marriott Marquis Houston

The POST OAK

Hyatt Regency Houston/Galleria

JW Marriott Houston by The Galleria

Experience Houston Destination Management

Houston Airports

Hotel Granduca

The Galleria A Simon Mall

TaxFree Shopping

En el evento de networking, cada agente de viajes o representante de alguna operadora mayorista, tuvo tiempo para hablar con cada uno de los socios de Houston y conocer sus novedades y servicios.

Una vaca gigante fue pintada por cada uno de los invitados, para darle mucho color, pues representa al estado texano, lo cual dio originalidad al evento.

Elizabeth Ostermann Mauricio González, Claudia González, Jorge Franz y Mike Gómez Elizabeth Ostermann, Juan Calderón, Claudia González, Regina Baca y Darien Garteiz Jorge Franz Mauricio González Jorge Franz y Julie Charros Abraham Pérez y Claudia González Patsy Flores Mike Gómez Virginia Servín, Ramón Ventura, Isabel Parada y Laura Haces Ricardo Mares, Jorge Alberto Cruz y Abraham Pérez Irene Escobar, Luis Fernando Sánchez y Shurrie Potts Saba Abashawl y Dennis Doherty Ramón Ventura y Julie Charros

Novedades de Houston

En la 2026 World Baseball Classic, Houston será sede de los juegos del Grupo B y de dos cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en el Daikin Park.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un gran evento a nivel mundial, y la ciudad texana será sede de siete partidos en el NRG Stadium.

Desde escapadas de tres días o de una semana, el equipo de Hola Houston creó una serie de itinerarios listos para usar en torno a estos dos eventos deportivos.

Con 13 mil restaurantes que representan la gastronomía de más de 70 países y regiones de Estados Unidos, la escena culinaria es diversa.

No puede faltar el Centro Espacial de Houston con tours en tranvía y recorridos VIP disponibles. O el zoológico que alberga a más de 6 mil animales y que recibe 2.1 millones de visitantes anualmente.

Como un gran distrito de museos, teatros, así como entretenimiento en vivo de conciertos, el Rodeo, turismo médico y de compras, Houston tiene mucho que dar para todos los gustos.

Por la noche, la Misión de Ventas México 2025 siguió con un cóctel donde Jorge Franz y Mauricio González recibieron a representantes de agencias de viajes y operadoras mayoristas, quienes pudieron llevarse de recuerdo una gorra personalizada con detalles representativos de Houston; anunciaron que continuarán con esta. Idiom 2025 en Monterrey.