Copa Airlines operará 6 vuelos semanales hacia Nassau en Bahamas

La conectividad aérea entre América Latina y el Caribe suma una nueva noticia relevante. Desde este 6 de enero, Copa Airlines operará seis vuelos semanales hacia Nassau, capital de Las Bahamas, desde su hub en Panamá. Esta ampliación es flexible para quienes buscan planear una escapada tropical con mejores conexiones y mayor frecuencia.

El incremento de salidas facilita el acceso a uno de los destinos más reconocidos del Caribe, además de ofrecer una ventaja clave para los pasajeros latinoamericanos: no se requiere visa para ingresar. Esta unión de conectividad y facilidad migratoria fortalece el atractivo del lugar para vacaciones de descanso, aventura o viajes de lujo.

Las Bahamas abarcan más de 100 mil millas cuadradas de océano cristalino y reúne 16 islas destino, cada una con identidad propia. Desde playas de arena blanca y rosada hasta reservas naturales y comunidades con tradiciones locales, el archipiélago promueve cosas diversas que se resumen en su mensaje turístico: “It’s not one island. It’s a lifetime of them”.

Nassau concentra una parte importante de la oferta cultural y urbana. Sitios históricos como Fort Charlotte, el Straw Market y su puerto turístico conviven con playas accesibles y zonas comerciales. A pocos minutos, Paradise Island alberga complejos hoteleros, marinas y actividades acuáticas que complementan la experiencia de la capital.

Con estas nuevas frecuencias de Copa Airlines, también resulta más sencillo enlazar con las Out Islands. Harbour Island, Eleuthera, Andros y Bimini ofrecen opciones más tranquilas, mientras que Grand Bahama destaca por espacios naturales como el Parque Nacional de Lucayan. Esta conectividad interna permite diseñar itinerarios que combinan varias islas.

El hospedaje en Las Bahamas cubre distintos perfiles de viajero. Existen resorts de cinco estrellas con casinos, gastronomía internacional y parques acuáticos, así como hoteles boutique, all inclusive, villas privadas e islas exclusivas. A esto se suman el snorkel, buceo, recorridos en barco, encuentros con delfines y nadar con los cerditos de Exuma.

Con seis vuelos semanales hacia Nassau, Copa Airlines refuerza su red en el Caribe y facilita el acceso a un punto que une conectividad, naturaleza y variedad de cosas por hacer.